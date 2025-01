CD Mirandés - Málaga CF: El tren de cabeza pasa por Anduva

Reto mayúsculo para el Málaga CF en Anduva. Nueva oportunidad para que los blanquiazules demuestren que tienen derecho a seguir soñando con algo más que la permanencia. Tras arrancar el 2025 con un empate en La Rosaleda frente al Deportivo de la Coruña, los de Pellicer visitan al Mirandés, revelación del campeonato, con los de Martiricos justo en la mitad de la tabla y en busca de un triunfo que le metería de lleno en esa pelea por la zona noble de LaLiga Hypermotion.

Siete puntos separan en la tabla al Mirandés y al Málaga CF. Los de Alessio Lisci marcan en estos momentos la zona de play off. Son sextos con 38 puntos. Los blanquiazules, con 31, tienen la oportunidad de pegarse a ese vagón delantero si consiguen una victoria a domicilio ante uno de los mejores locales de la categoría -solo ha perdido un partido en su estadio-. Los de abajo han vuelto a fallar, así que sumar en Anduva también serviría para aumentar esa distancia con el descenso, que ya es de 10 puntos.

Altas y bajas

El equipo de Martiricos tiene varias novedades en su convocatoria. Pellicer recupera a Carlos Puga, David Larrubia y Roko Baturina, mientras que causarán baja Kevin, Dani Lorenzo y Sergio Castel, lesionados; Haitam, ultimando su puesta a punto; y Juanpe, por decisión técnica. También vuelve a estar en la lista, por segundo partido consecutivo, Chupete, que se estrenó como goleador en el anterior partido frente al Dépor.

Así las cosas, es seguro que habrá novedades en el once blanquiazul. La ausencia de Kevin podría ser suplida con el retorno a la alineación titular de Larrubia, aunque con tan pocos entrenamientos podría tener que esperar su oportunidad en el banquillo. En ese caso, la oportunidad podría ser para Rahmani. Con el regreso de Baturina, Pellicer tendrá que volver a elegir entre darle continuidad a Dioni o apostar por el croata, que estuvo a buen nivel en los últimos partidos del 2024. También Carlos Puga podría recuperar su sitio en el lateral izquierdo. En el resto de posiciones no se esperan grandes cambios.

El conjunto castellano también cuenta con bajas importantes. No podrán ser de la partida Lachuer, Parada, Postigo y Egiluz. Además, Alessio Lisci comentó en su rueda de prensa que tiene la alineación «más o menos clara», aunque un jugador importante sigue tocado. No quiso desvelar a quién se refería. Los de Miranda de Ebro han incorporado en los últimos días al atacante Butzke, pero aún no está al 100%, según comentó el técnico.

Cuando se inicie el encuentro, se espera una temperatura gélida en Miranda de Ebro, rozando los cero grados. A eso y la revelación de LaLiga Hypermotion tendrá que enfrentarse el cuadro blanquiazul para ir a por unos puntos que le meterían de lleno en el tren de cabeza.