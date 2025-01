Pellicer: «Lo más justo hubiese sido el empate»

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa tras el encuentro y se mostró algo descontento porque el trabajo del Málaga CFno se reflejó en el marcador ante el Mirandés. «Lo más justo hubiese sido el empate», sentenció, a la vez que mandó un mensaje de unión ante el próximo reto en La Rosaleda.

Balance

«Ha habido momentos en la primera parte en los que ellos se han encontrado mucho más cómodos. También era normal, sobre todo en los inicios. Cuando nos hemos asentado en el partido hemos marcado el gol y nos hemos sentido más cómodos. Otra vez hemos empezado en la segunda parte sin estar mal, pero en cualquier situación de segunda jugada con Panichelli aparecía algo. Apareció el penalti, el gol y ahí no hemos estado. Luego es la capacidad de reacción de este equipo. Teníamos cansancio acumulado en varios jugadores, pero cuando mejor estábamos y el partido estaba más cerca de nosotros, en una pérdida... Felicitar al Mirandés. Lo exigible es el esfuerzo, el resultado sabemos que no es el acorde. El último minuto nos ha dado más de lo que hemos perdido hasta ahora. Vamos a reaccionar y levantarnos, no era un camino de rosas».

Cambio de Pastor

«Por la amarilla y porque la segunda falta no es falta, y ya lo advierte el árbitro. Sabíamos que iba a haber mucho juego directo, mucha jugada y sabíamos que no podíamos arriesgar. Es cierto que estaba muy bien Álex, pero el cambio es por la tarjeta y porque le han pitado una falta. Para eso está la plantilla, para otros jugadores».

Larrubia

«David está en un estado de forma muy alto porque nos da otra altura. Intentamos que se sitúe en esas zonas interiores, pero aún le queda para estar al nivel. En la acción del segundo gol de ellos tiene que ir con más intensidad. Viene de un proceso, ha entrenado tres días y a seguir mejorando. Espero mucho porque sé lo que puede dar».

Álex Pastor fue sustituido por una tarjeta muy temprana. / LaLiga

Mirandés

«Es un equipo que tiene mucha intensidad, mucho ritmo. Nunca le pierde la cara al partido, es muy parecido a nosotros. Es la insistencia, el provocar, han provocado más errores que nosotros. Nosotros nos hemos equivocado y ellos lo han sabido aprovechar. Los errores que nosotros les hemos provocado los hemos aprovechado con menos índole. Demuestra lo compleja que es la categoría. Creo que lo colectivo prima mucho más que lo individual. Hacen cambios, salen, siguen apretando y siguen igual. Es el mayor ejemplo para todos vernos. No es cuestión de cantidad, es cuestión de querer, de voluntad y calidad. Lo han demostrado, pero lo más justo hubiese sido el empate».

Unión del equipo

«Lo que les he dicho es que hasta ahora era todo muy bonito. Mirandés está mucho mejor que nosotros, pero también éramos una de las revelaciones. Era todo tan precioso y queríamos tanto, pero esto es fútbol. Los equipos fuertes es ahora en las derrotas cuando deben estar juntos. Podemos tener un mal día o un mal momento, hay que levantar la cabeza. Nos espera nuestra afición contra el Zaragoza. Esta semana ha habido destituciones, otras cosas muy raras. Tiene que haber unión porque en las derrotas es cuando se ve al equipo. Lo clave es que los que nos han hecho disfrutar hasta ahora lo van a volver hacer».

Último gol

«En un equipo, cuando falla un compañero tiene que estar otro. No ha fallado Galilea, he fallado yo por no haberlo ajustado antes. Sabemos perfectamente la calidad que tiene Panichelli. Me quedo con la anterior acción».

Partido de muchos goles

«El que nos ha visto y ve al Mirandés sabe que buscamos portería rival. Desprotegemos espacios, somos muy solidarios a nivel defensivo, tenemos retrocesos rápidos porque hay mucho compromiso colectivo. Somos de los equipos que más corremos. Nosotros llevábamos muchos empates, pero era injusto».

¿Oportunidad perdida?

«Lo mejor para nosotros es trabajar bien las semanas, se refleja en el día del partido. Era un día señalado porque teníamos una distancia muy amplia con el cuarto de atrás y nos acercábamos. Tenemos que tener muy claro nuestro objetivo, pero siendo ambiciosos. Nos hemos quedado tristes, pero reaccionaremos. Nos queda un año muy bonito y aún 57 puntos».