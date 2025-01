Málaga y La Nueva Rosaleda: Un Mundial con contrapesos e incógnitas

La carrera mundialista parecía finalizada el pasado 11 de diciembre, cuando se confirmó a España, Portugal y Marruecos como anfitrionas, pero no ha hecho más que empezar. Las 20 sedes designadas entonces, Málaga incluida (once españolas, seis marroquíes y tres portuguesas), son las que cumplen, a día de hoy, con los requisitos exigidos por la FIFA. Pero el reenganche de la candidatura de Valencia, tercera ciudad de España, escenificado con las declaraciones del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán –dijo que el Nuevo Mestalla sería sede «sí o sí»–, no han hecho sino poner de relieve una situación que no es nueva en los preparativos para cualquier cita de este tipo, pero que ha encendido las luces de alarma en varios estamentos.

Desde que hace ya una semana salieran a la luz diversas informaciones que aseguraban que la RFEF quería incluir sí o sí a Valencia como sede, o que la FIFA se estaba planteando seriamente reducir el número de estadios, en Málaga se activó la voz de alarma. Hay sedes que tienen garantizada su presencia, pero otras podrían estar en el alambre si finalmente se cumplen esos planes de bajar el número de sedes. Y entre esas en duda en territorio español estaría Málaga, junto a La Coruña, San Sebastián y Zaragoza. Una o dos podrían caer, según aseguró Antón Meana en la Cadena Ser.

Proyecto de remodelación de La Rosaleda. / La Opinón

La batalla en el campo político, eso sí, tiene a muchísimos actores involucrados. Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente del ministerio que dirige Pilar Alegría, aseguran que desde el Gobierno central se sigue viendo al Mundial como un proyecto «de país» y que trabajan con una expectativa «de máximos», que incluyese a Valencia y también a Vigo, las dos ciudades descartadas, que se sumarían a las once sedes ya contempladas. Pero, en la práctica, esta es una coyuntura irreal, por lo que, en el caso de que la capital del Turia fuese finalmente seleccionada, los escenarios pasarían por un recorte de sedes.

La Coruña, con la geografía a su favor y Riazor, en contra

Las dos ciudades con mayores hándicaps, en ese sentido, son La Coruña y Málaga. En la capital gallega está pendiente una reforma del estadio de Riazor, que en los dossieres de la FIFA aparece reflejado con una capacidad de 48.000 espectadores. Ahora, tiene algo más de 32.000, y tan solo unos estudios preliminares que el ayuntamiento coruñés está estudiando modificar, bajando la capacidad final a una cifra más modesta, con entre 42.000 y 43.000 butacas.

A este hecho hay que sumarle los problemas para financiar la reforma del estadio, que en principio asumirán las instituciones (Xunta de Galicia, ayuntamiento y diputación) al 70%, con un 30% de inversión privada que aún se desconoce. Respecto a la ciudad, la candidatura fue la que menor puntuación obtuvo en el último informe de la FIFA (3,4), con problemas especialmente en el ámbito de la movilidad urbana y de su conectividad con el resto de sedes.

Su principal baza para no perder su condición de sede es el componente geográfico, pues es la única ciudad del noroeste de España contemplada como anfitriona. Además, uno de los principales defensores de La Coruña fue, precisamente, Rafael Louzán, hasta hace unos meses presidente de la federación gallega. Tanto es así que hay quien ve en su posicionamiento tan extremo a favor de Valencia un movimiento político, ya que su principal rival en las últimas elecciones a la RFEF fue el presidente de la federación valenciana, Salvador Gomar.

Similitudes entre Zaragoza y Málaga

El caso de Málaga es más especial y guarda incluso alguna similitud con Zaragoza. La ciudad tiene importantes manos a su favor, destacando por sus excelentes conexiones por tierra, mar y aire, por ejemplo, con Marruecos. Pero falla en el punto más importante, el estadio. La Rosaleda tiene pendiente una reforma integral que le haría crecer de los 30.000 asientos a los 45.000. La fricción está en que su titularidad está repartida entre el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, y el coste total de las obras está valorado en unos 300 millones de euros que saldrían, en un principio, del erario público.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, presentó el proyecto de La Rosaleda. / Álex Zea

Los plazos, además, juegan en su contra, al igual que sucede con Riazor y La Coruña. La intención en ambos casos es empezar las obras en 2026 y finalizarlas, como tarde, a principios de 2029, con unos plazos demasiado ajustados para las exigencias de la FIFA. Una situación similar a la que se planteaba, en un principio, con el proyecto de La Romareda, cuya mudanza a un estadio modular en el Parking Norte de la Expo le permitirá estar operativa ya desde 2027.

En Málaga, el club blanquiazul también deberá mudarse provisionalmente, con la ubicación, teóricamente, ya escogida: el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. Ahí se añadirán tres gradas provisionales que completen la ya existente, de algo más de 7.000 butacas, para llegar a una capacidad de unos 20.000 espectadores, aforo importante, aunque inferior a la actual Rosaleda.

De San Sebastián a Fez

San Sebastián emerge como otra de las opciones que podrían caerse, según las quinielas que se están realizando en los últimos días en todos los estamentos. La ciudad donostiarra tiene en Anoeta un estadio de primer nivel que no precisa de reforma alguna, pero la ciudad cuenta con algunos debes como el transporte y el alojamiento (los peor valorados por la FIFA), así como su cercanía a Bilbao, ya que San Mamés será uno de los estadios de referencia del Mundial.

La opción de que se caiga el RCDE Stadium de Barcelona es muy improbable, pese a ser uno de los que menor capacidad tiene, y en Marruecos la opción de Fez pierde peso por problemas con los plazos de rehabilitación del estadio (debe pasar de 45.000 a 55.000 asientos) y también por su ubicación, en el interior del país, frente a las otras cinco ciudades próximas a la costa atlántica.

Mientras, la sensación que empieza a implantarse en la candidatura es que, si Valencia cumple y culmina la construcción del Nuevo Mestalla, acabará estando. El proyecto, paralizado dos décadas, ha sido relanzado recientemente. A diferencia de otros, tanto el futuro Mestalla como el actual son propiedad del Valencia CF, y terminar su construcción permitiría revalorizar un club histórico en horas bajas, con el riesgo del descenso a Segunda y un propietario, el multimillonario singapurense Peter Lim, que no termina de vender el club.

En cualquier caso, la fotografía de hoy será bien distinta a la de dentro de unos meses. Un tiempo en el que deberá resolverse el futuro de Louzán, inhabilitado y pendiente del Supremo, así como el desarrollo de todos y cada uno de los compromisos que las ciudades han adquirido con la FIFA. Por ahora, Málaga está elegida como sede y sigue adelante con el proyecto, pero es el máximo organismo del fútbol internacional quien tiene la última palabra y, hasta que no finalice el próximo Mundial, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, no centrará sus esfuerzos en la cita de 2030.