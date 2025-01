Pastor analiza el momento del Málaga CF: "Merecemos algún punto más"

Álex Pastor habló en la tarde de este miércoles en rueda de prensa y analizó el momento actual del Málaga CF y el suyo personal. El central cree que "ha sido una buena primera parte" de campaña para el equipo y piensa que estuvieron bien en Anduva pese a la derrota: "Se nos fue por detalles". "Estoy disfrutando de un momento único. Intento ser feliz y disfrutar de mis compañeros y mi familia", dice el defensa blanquiazul.

Análisis de la temporada

"Ha sido una buena primera parte. El equipo ha hecho buenos partidos, estamos reflejando una buena idea de juego. Tenemos el equipo con 31 puntos, en la mitad de la clasificación. Estamos tranquilos".

Visita del Zaragoza

"Todos los partidos son muy difíciles y muy bonitos. Va a ser un partido bonito, los dos tenemos prácticamente los mismos puntos y vamos a demostrar lo que tenemos que hacer. No hemos empezado a estudiar al equipo, pero es un equipo fuerte. La clasificación no refleja el nivel de calidad que tiene. Y nosotros también merecemos algún punto más".

Afición

"Es una afición que siempre está apoyando, incluso cuando los resultados no han sido del todo buenos. Hay una conexión especial entre jugadores y afición. Es algo muy bonito. Salimos a pelear cada partido, es lo que mejor podemos hacer por ellos".

Diferencias como local y visitante

"Se nota. No es lo mismo hacerlo con casi 30.000 personas que te están apoyando. Es muy bonito. Nos empujan cuando más lo necesitamos. Hemos ganado partidos en los últimos minutos también por eso. Ojalá que fueran 42 partidos en casa este año".

Obras de La Rosaleda

"Bueno, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Si se diera el caso, pues ya veríamos que hacer. El equipo está y compite en todos los campos".

Derrota en Anduva

"Creo que hicimos un buen partido. Le plantamos cara a un Mirandés que este año lo está haciendo bien. Salimos a su campo y fuimos nosotros. Se nos fue por detalles. El míster me cambió en el descanso, porque tenía tarjeta amarilla, es algo normal".

Momento personal

"Estoy disfrutando de un momento único. Intento ser feliz y disfrutar de mis compañeros y de mi familia. Vienen bastante por Málaga a verme".

Murillo y Chupete

"De Murillo siempre he dicho que me parece un pedazo de jugador. Va a seguir trabajando y el míster decidirá si tira de él.

Chupete

"Lo está haciendo bien con el filial y está entrenando con nosotros. Será el entrenador quien decida cuándo debe jugar".

Cesión de Moussa

"Me llevo muy bien con él y tengo una buena relación, me da pena que haya tenido que dejarnos. Es un gran central, con unas muy buenas condiciones. No lo hemos podido ver, ni se ha podido exprimir aún. Le deseo lo mejor y que esté pronto por aquí para apoyarnos".