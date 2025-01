Salado: "Málaga será sede del Mundial; tendremos un estadio de Champions"

Las instituciones han querido salir al paso de los rumores que situaban al Málaga en la cuerda floja como sede el Mundial 2030 que albergarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos, como así oficializó la FIFA el pasado 11 de diciembre. Los propietarios de La Rosaleda e impulsores de la candidatura de Málaga para la cita -Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía- emitieron en la mañana de este jueves un comunicado conjunto refrendando su compromiso "firme" para la que la capital de la Costa del Sol esté en la cita.

Francisco Salado, presidente de la Diputación, fue cuestionado por este asunto en Fitur y quiso dar tranquilidad, reivindicando de nuevo a Málaga y La Rosaleda como sede del Mundial 2030. "Sé que había incertidumbre y preocupación... No hemos querido salir a contestar descoordinadamente y sin argumentos sólidos esas informaciones, muchas interesadas, para crear esa incertidumbre. Nuestra candidatura es firme y comprometida. Estas cosas son muy importantes, es dinero y recursos públicos que se van a poner sobre la mesa, están comprometidos. Hay que anunciarlo todo con claridad, datos, un plan de acción que afecta la reforma de La Rosaleda y al Málaga CF. Es una parte importante del proyecto. Que le afecte lo menos posible las temporadas que esté fuera de La Rosaleda. Cuando tenemos todo, hablamos. No nos ponemos nerviosos con esas informaciones. Sabemos de la solvencia y el poder de Málaga. Estamos tres administraciones de la mano. Los trámites pueden ir más lentos que otras ciudades, porque los estadios son de los clubes. Ordeno y mando. No tienen que consultar procedimientos administrativos. Es lo que hemos estado haciendo durante estos meses. Hemos hecho este comunicado para tranquilizar a los malagueños. En breve haremos una rueda de prensa para explicar el cronograma, la inversión, la situación del Málaga, la reforma del Ciudad de Málaga. Para que haya información transparente y de calidad", aseguró.

Candidatura firme

Salado fue tajante: "La candidatura sigue adelante, no va a venir nadie a ponerla en duda. Vamos a ser sede del Mundial. Si no lo somos es porque alguien de una forma interesada, de otro ámbito fuera de lo deportivo, así lo decide. No es porque dejemos de trabajar, están los fondos garantizados, se va a firmar el convenio en breve. La hoja de ruta la tenemos clara para que en 2030 esté La Rosaleda en los estándares de la FIFA y tengamos el Mundial".

"Es un proyecto a largo plazo. Tendremos el Mundial y un estadio de Champions. Será positivo para el Málaga. Lo que se merece el Málaga y la ciudad. Tranquilos, que todo está controlado", concluyó el presidente de la Diputación Provincial.

De la Torre, tajante

"Haremos todos los esfuerzos", ha declarado el alcalde Francisco de la Torre. "Nos ha parecido oportuno hacer esa declaración porque como había noticias o había interrogantes o se planteaban que si Valencia quiera entrar... nosotros encantados de que entre Valencia, de verdad, lo digo sinceramente. Pero nuestra candidatura forma parte de la candidatura española, junto con Portugal y Marruecos para el Mundial 2030", ha dicho el alcalde.

Además, De la Torre ha subrayado el "sentido de la responsabilidad" de las tres administraciones en su calidad de copropietarios del estadio "que nos lleva a hacer los esfuerzos necesarios para que ese estadio sea una realidad. Resolviendo los problemas del Málaga, los que se creen, si hay que hacer obras que suponen que el estadio tenga que ser utilizado durante dos años, buscamos unas soluciones, como es sabido, en el estadio de atletismo complementado con instalaciones que serán temporales durante dos años, lo que sea necesario, mientras hacen esas obras".

Así ha añadido que de todo ello se dará cuenta en una rueda de prensa cuando se tenga "más información exacta", si bien ha añadido que la información a día de hoy es que se tiene "la viabilidad de hacerlo, la agilidad, los plazos, etcétera".

Por último ha insistido en el compromiso conjunto y la colaboración "leal" de todas las administraciones, "que en este caso, no solo es porque somos administraciones con sentido de responsabilidad y de cooperación leal, sino porque somos copropietarios, lo cual nos da una obligación de trabajar juntos aún más clara".