Málaga CF: Recta final de mercado... ¿con un fichaje por hacer?

El mercado de invierno entra en su recta final. 10 días quedan para que baje la persiana -el lunes 3 de febrero a las 23.59 horas- y al Málaga CF aún le queden deberes por hacer. O no... El club blanquiazul no escondió en ningún la intención de reforzar su delantera durante la presente ventana de fichajes, pero pasan los días y ese movimiento sigue sin cristalizar. Ya se ha liberado una ficha, sin embargo, también se busca abrir más espacio a nivel salarial para intentar acometer una operación de mayor calado, que asegure mejorar la parcela ofensiva del equipo.

El club blanquiazul ha trabajado en la operación salida antes de lanzarse a por ese ansiado delantero. Había que liberar, al menos, una ficha y, a ser posible, aligerar el coste de plantilla para la llegada de un delantero de nivel. Lo primero ya está conseguido. El Málaga CF cerró la cesión de Moussa al Marbella FC, dejando libre así una de las 25 licencias profesionales que concede LaLiga. Y está por ver si sale algún futbolista más. La cesión de Haitam a algún club de Primera RFEF está sobre la mesa, pero por el momento el jugador está decidido a quedarse e intentar ganarse los minutos en la segunda vuelta.

Salida de un delantero

El movimiento que de verdad liberaría un buen ‘pico’ de masa salarial sería la salida de Sergio Castel. El ariete tiene contrato con el conjunto blanquiazul hasta final de temporada y cada día que pasa parece más difícil que se marche en este mercado de invierno. Tiene una ficha elevada, por lo que sus opciones de encontrar acomodo se reducen. Difícil que un equipo de Primera RFEF asuma buena parte de su salario, así que la mejor solución sería algún interesado de ligas extranjeras. En Chipre tiene cartel.

Si no se produce ninguna salida más, el margen en el tope salarial con el que cuenta el Málaga CF para acometer la operación de fichar un atacante es reducido -poco más de 300.000 euros-. La dirección deportiva, liderada por Loren Juarros, sigue peinando el mercado, contemplando opciones, escuchando ofrecimientos, pero por el momento no ha salido esa oportunidad que realmente convenza. En esta recta final de mercado de invierno se abrirán opciones. En la última semana, siempre hay movimientos, y ahí estará posicionado el club de Martiricos, esperando ese delantero que cuadre en lo deportivo y en lo económico. Porque si no, no vendrá nadie.

Palabra de Pellicer

Sergio Pellicer fue preguntado al respecto en la rueda de prensa previa al Málaga CF-Real Zaragoza y dejó claro que el tema está en manos de la dirección y volvió a dejar claro que si se incorpora algún futbolista, que sea para mejorar lo que tiene en plantilla. «Esta pregunta me la haces el año pasado e imagina lo que contesté... Yo no estoy para pedir nada al club ahora mismo. Es trabajo de la dirección deportiva. El año pasado nos jugábamos la historia, regresar al fútbol profesional. Ahora hay que buscar ser mejor que cuatro equipos, y después ser mejor que 16. Sé que la dirección deportiva está trabajando en ello. Como si no tiene que venir nadie... Estoy contento con los chicos. Hay que tener mucha calma. Estoy enterado de todo, pero estoy focalizado en el partido del Zaragoza», aseguró el técnico blanquiazul.