Pellicer: "Hay que encontrar el vagón para poder soñar"

Sergio Pellicer regresó a la sala de prensa de La Rosaleda para analizar el encuentro de este domingo frente al Zaragoza en La Rosaleda. El técnico blanquiazul hizo un repaso a toda la actualidad del equipo y, entre otras cosas, lamentó la derrota del lunes en Miranda de Ebro: "Se escapó por esos pequeños detalles". En cuanto al partido frente a los maños, explicó los múltiples cambios que ha habido desde que se vieron las caras hace nueve jornada: "Cuando fuimos a La Romareda, era un equipo de play off. Cambia de entrenador, una plantilla para estar más arriba... Nos hace estar en alerta".

Rival: Zaragoza

"Sabemos su historia. Es un club histórico, por su afición. Hay equipo que por masa social deberían estar en una categoría superior. Justo hasta la jornada 15, cuando fuimos a La Romareda, era un equipo de play off. Cambia de entrenador, una plantilla para estar más arriba... Nos hace estar en alerta. Hace nueve jornadas... No ha pasado nada. Nos hace reflexionar y entender que venimos de una derrota dura. No competimos esos últimos tres minutos. Hizo un partido muy incómodo al Elche. Eso esperamos. Jugaron con línea de 5, pueden cambiar. Muy focalizados en nosotros mismos. El otro día se escaparon esos pequeños detalles".

Derrota en Miranda de Ebro

"No queremos tener esos patinazos. Tenemos que ser conscientes de dónde venimos. Los últimos minutos nos han dado más. No estuvimos bien. Los jugadores son los verdaderos actores de esto. Te da rabia cuando vuelves a ver el partido. Si hubiésemos tenido más calma y energía en esa segunda parte, hubiésemos conseguido la victoria. Hay que seguir mejorando. El equipo tiene siempre ese espíritu. Quiere hacer las cosas. Se exigen resultados, pero yo les exijo esfuerzo, voluntad. Hay que encontrar el vagón para poder soñar. El otro día se nos escapó. Tenemos que ser mejor que cuatro rivales, y luego mejor que 16 equipos. Siempre con esa humildad".

Resultados fuera de casa

"Siempre hacemos análisis de los resultados. Creo que deberíamos tener más goles encajados y más goles a favor. Somos un equipo que busca al rival, deja espacios. Los centrales y Alfonso nos han dado mucho rédito. Somos un equipo que siempre va a buscar la victoria. El otro día nos faltó energía. Cada partido te lo marca un contexto diferente".

Altas y bajas

"Ha entrenado. Dioni ha sido baja por un proceso vírico, esperemos que el sábado esté. No estamos exentos de eso. Juanpe, Castel y Dani Lorenzo son baja".

Chupe

"No es un problema para mí, es una solución. Va a estar con nosotros. Llevo mucho tiempo aquí. El primero en equivocarse soy yo, pero intentamos gestionar de la mejor manera posible. Llevar le '9' del Málaga pesa mucho. El '10' lo lleva Larrubia, mirad lo que ha tenido que hacer. No podemos darle esa responsabilidad al chaval. El césped es el que habla".

Larrubia

"El otro día no estaba. Llevaba tres entrenamientos en 20 días. Hay que gestionar las cargas. Esperemos que sea otra posibilidad que tenemos. Espero más de él, que me escuche. Sabe que le tengo un cariño especial. Lleva el '10'. Espero muchísimo de él".

Contexto diferente

"Hace solo 9 jornadas que nos enfrentamos a ellos. Les ha ocurrido muchas cosas. Iban sextos cuando fuimos a jugar allí. Fuera de casa juegan más liberados. El Elche es de los favoritos y le hizo un partido muy incómodo. Tienen una gran plantilla. Esto va de sentimiento colectivo. Nuestra afición siempre nos da un punto más. Que siga esa conexión".

Haitam

"Va poco a poco, pero va bien. Está soportando las cargas. Ha estado haciendo recuperación en una parte. Nos puede dar variantes cuando vaya cogiendo el estado de forma. Queda un entrenamiento, no he decidido aún. Cayó Alfonso, ahora Dioni. Vamos a esperar. Creo que es pronto para que pueda estar de inicio. Quiero lo mejor para él. Si se ve para competir por u puesto, adelante. Si lo mejor es ir a un sitio y que juegue 15 partidos... Mirad Ramón. Lo mejor es tener la paciencia. Que vuelva a recuperar ese nivel, podría ser el mejor fichaje".

Cambios en los banquillos

"Ganar al Zaragoza. Hubo seis destituciones entre Segunda División y Primera RFEF la semana pasada. Tomamos muchas decisiones, intento vivirlo como el primer día. Valoro lo que tenemos. En unas jornadas puede pasar cualquier cosa. Lo miro con mucha humildad, vivimos del resultado, de los objetivos. Disfruto del día a día. El entrenador siempre tiene una maleta en el maletero. Me siento querido pero... resultados".