Pellicer: "El partido con el Zaragoza era para ganarlo"

Tras la derrota ante el Real Zaragoza, Sergio Pellicer habló en sala de prensa y señaló la importancia de mantener la humildad tras la derrota sufrida en casa. Dentro de lo negativo, supo reconocer el trabajo del Málaga CF, asumió su responsabilidad y pidió cuidar a figuras en un mal momento como Aarón Ochoa.

Labor arbitral

"No tenemos que buscar excusas, tenemos que ser autocríticos. Da mucha rabia porque creo que es un partido en el que estábamos jugando bien, pero no podemos reducir la derrota a decisiones arbitrales. Hemos cometido dos pequeños errores que en esta categoría te penalizan mucho".

Falta de intensidad

"Han hecho cambios en el esquema, más enfocados a ganar duelos y al físico. Situaciones que antes no te penalizan ahora sí lo hacen. Cuando marcas un gol, los siguientes minutos son muy importantes, no puedes permitir que pasen cosas cerca del área. Es importante minimizar errores. A partir de ahí, hemos jugado más con corazón que con cabeza. Siendo un partido de desgaste, teníamos que haber tenido más paciencia con el balón en los minutos finales".

Chupete fue el primer cambio de Pellicer. / Gregorio Marrero

¿Qué le falta al equipo?

"Yo creo que la actitud en este equipo es innegociable. El fútbol son errores y hay que saber aprovecharlos y ellos lo han hecho. A nivel defensivo, nuestros centrales han estado muy bien, incluso con los cambios de esquema que hemos introducido al final. El máximo responsable soy yo. Siempre nos hemos levantado, tenemos que saber ser autocríticos y mejorar para que esos pequeños detalles no nos sigan penalizando. Somos un equipo que sabe cerrar los partidos, pero no lo hemos hecho en los últimos partidos. Seguir, no queda otra".

Alternativas

"Tras el primer gol el partido estuvo donde queríamos. Cuando se han puesto por delante, hemos buscado generar ese orden y caos y buscar segundas jugadas. Da rabia porque hemos hecho un gran esfuerzo. Pero tenemos que entender qué somos y cuál es nuestro objetivo. Buscar unión y actualizarnos. El partido era para ganarlo".

Chupete

"Su trabajo de la semana ha sido magnífico, iba a entrar ya con el 1-0. Pero justo ha entrado en un contexto negativo para él, aún así ha hecho un buen trabajo, pero "cuando ha entrado el equipo no tenía la misma fluidez.

"Darle confianza a los jugadores. Estos chicos son quiénes nos han traído hasta aquí. Todas las plantillas son mejorables, pero la hoja de ruta tiene que estar muy marcada: continuidad y gente de cantera, y si llega alguien que sea para aportar. Si hubiésemos ganado no tendría que venir nadie, y ahora que hemos perdido dos partidos hay que hacer una revolución. Ni una cosa ni la otra".

Ochoa

"Es parte de su aprendizaje. Es un jugador diferente, el fútbol es un proceso y ahora hay que ayudarle. Son momentos y estados de forma, el chaval tiene un talento descomunal. Que esté tranquilo, es patrimonio del club y lo vamos a cuidar".

Próximos partidos

"Cuando subes el nivel la gente te pide más y es normal. No nos tiene que afectar, cuando generas ilusión y pierdes es normal la frustración en la gente. Ser humilde y no pensar que somos más de lo que somos. No era normal haber perdido tan pocos partidos, y era algo que podía pasar. Es una derrota dura por cómo ha sucedido, y que sin esos pequeños detalles de los que he hablado, hubiese sido una semana muy diferente. Es verdad que nos vienen partidos duros, pero no podemos perder la identidad".