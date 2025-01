Admitida a trámite la querella contra el árbitro del Nástic-Málaga CF

El partido del ascenso del Málaga CF a LaLiga Hypermotion sigue dando vueltas en los despachos. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Tarragona ha admitido a trámite la querella puesta por el Nástic de Tarragona contra el árbitro del encuentro, Eder Mallo, al que acusan desde el club catalán de falsedad documental y corrupción en el deporte.

El Nástic ha emitido un comunicado en el que afirma que el auto emitido por el juzgado manifiesta que "los hechos relatados en el escrito de querella poseen entidad suficiente como para ser constitutivos, al menos indiciariamente, de un delito de falsedad documental del art. 390.1.1 CP y un delito de corrupción en el deporte del art. 386 bis.4 CP".

Hay que dejar claro que esta querella no es contra el Málaga y, por ello, desde las oficinas del club blanquiazul están tranquilos y siguen a la espera de acontecimientos por si tuvieran que volver a pronunciarse, en caso de que fuese necesario defender su honor. En su día, cuando se conoció esta querella interpuesta por el Nástic hacia el colegiado, Kike Pérez, director general del club blanquiazul, habló públicamente y dejó clara la postura del club: "Que nadie se atreva a insinuar nada contra el club porque nos defenderemos". "Si hubiera una acusación formal, nos defenderemos porque es un atentado muy grave contra el honor del club y la Junta de Andalucía", explicó. "Los que estuvimos ahí sabemos bien lo que pasó tras el partido. No ha habido más comunicación desde entonces. Conozco al Nàstic desde hace muchos años y me entristece lo que está pasando", añadió Kike Pérez.

La querella del Nástic

El Nástic de Tarragona acusa al colegiado Eder Mallo de mentir en el acta en los incidentes ocurridos en la zona de vestuarios tras el encuentro, donde el Málaga CF consiguió un histórico ascenso con un gol de Antoñito Cordero en el minuto 122 de partido. Además, aseguran que el trencilla ayudó con su arbitraje al equipo blanquiazul, basando su denuncia en supuestos testigos de una presunta cena de directivos del Málaga CF con miembros de la Junta Andalucía en Ca L'Eulàlia. Según la versión de algunos trabajadores de dicho restaurante, se llegó a escuchar: "Lo tenemos todo arreglado, solamente tememos -la reacción- del público". Sin embargo, según el propio Málaga CF no hubo ningún representante blanquiazul esa noche.

La entidad grana se escuda en dos puntos para seguir en su carrera en los juzgados. El primero de ellos se centra en el acta arbitral que habría adulterado el colegiado Eder Mallo Fernández tras finalizar el partido contra el Málaga. El colegiado aseguró que "Llegaron a temer por su integridad física al ver que abrían la puerta y nos increpaban" y recordó que "la seguridad presente les indicó que le era imposible retirar y controlar a la gente" porque, según les decían, "eran varios directivos y propietarios del club", según el documento al que ha tenido acceso del 'Diari de Tarragona'. El segundo delito por el que se acusa al árbitro está centrado en un posible delito de corrupción en el deporte.

El auto de la magistrada no incluye, por ahora, medidas cautelares ni fianza, aunque acuerda citar a Eder Mallo Fernández así como a otros testigos del caso.