Alberto Marí, ¿opción para la delantera del Málaga CF?

El Málaga CF busca delantero en este mercado invernal de fichajes, no es ninguna novedad. Pasan los días y ese refuerzo no llega y ahora, a falta de menos de una semana para el cierre de la ventana, llega el momento de actuar si de verdad se quiere reforzar el equipo. A lo largo del mes de enero han sonado varios nombres y el último en salir a la palestra ha sido el de Alberto Marí, cedido por el Valencia al Zaragoza, al que desde la capital maña vinculan con el conjunto blanquiazul.

Alberto Marí podría estar ante sus últimas horas como jugador del Real Zaragoza, según apuntan desde El Periódico de Aragón, cabecera del mismo grupo editorial que La Opinión de Málaga. A pesar de que la cesión del punta desde el Valencia era hasta junio y que no existe una cláusula que permita a ambos clubs cancelar el préstamo en enero, la falta de minutos del atacante en el conjunto aragonés ha convencido al Valencia de la conveniencia de buscarle un nuevo destino, y ahí es donde aparece el Málaga CF y otros candidatos, como el Deportivo de la Coruña.

Poca participación en Zaragoza

Marí, de este modo, tiene muchas opciones de salir del Zaragoza antes del cierre del mercado. De hecho, todo apunta a que acabará la campaña en otro equipo y, de hecho, el Valencia ya cuenta con varas opciones firmes sobre la mesa, si bien el Málaga es el mejor colocado para lograr su cesión hasta el final de la campaña, aunque ha sido ofrecido también al Deportivo.

Porque, en estos momentos, todas las partes comparten la voluntad de que Marí se marche. El jugador, que no cuenta para Miguel Ángel Ramírez y que no ha tenido minutos en los dos últimos partidos, quiere jugar y es consciente de que en el Zaragoza lo tendrá extremadamente complicado. El Valencia, al principio reticente a mover al futbolista, no quiere que la actual situación deje sin minutos a un jugador de 23 años que necesita minutos trabaja ya en encontrarle un nuevo destino. Por su parte, el Zaragoza vería con muy buenos ojos su salida para liberar una ficha de cara a futuras incorporaciones.

Números en la presente temporada

Marí ha jugado 432 minutos con el Real Zaragoza en Liga esta temporada y ha jugado los dos partidos de Copa (151 minutos). En la primera eliminatoria, ante el L'Hospitalet, logró su único gol como blanquillo.