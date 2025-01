«Se da todo para seguir en Málaga un año más porque nos vamos a mantener»

Hola Einar. ¿Cómo se encuentra ahora mismo?

La verdad es que muy bien, muy contento. Estoy en un sitio maravilloso. Con gente que te hace todo más fácil. Estamos disfrutando de una temporada positiva. Al principio de temporada todo el mundo quería estar donde estamos. En el año y medio que llevo aquí, todo ha salido bien a nivel deportivo y personal. Así que, bien. Disfrutando.

Ha sido complicado el inicio del 2025 para el equipo...

Bueno, nos hubiese gustado que los resultados hubiesen sido otros, pero hay que tener tranquilidad, esto es muy largo. Creo que el equipo está dando una imagen buena, tenemos un ADN claro. Tampoco nos podemos volver locos porque ahora no hayan salido las cosas. Mirando las cosas que hacemos mal, obviamente, para mejorarlas y darle la vuelta a la situación. Calma y tranquilidad.

Zaragoza

¿Qué le pasó al equipo contra el Zaragoza? También lo vio desde fuera esta vez.

Como en Miranda. También nos ponemos por delante y nos dan la vuelta al resultado. Es lo que más fastidia. Hacemos cosas difíciles, buenos partidos en general y al final por el resultado parece que has sido peor de lo que realmente has sido. El Zaragoza es un equipo muy bueno, con jugadores contrastados, el nuevo entrenador le ha dado un cambio. El rival juega. Es muy complicado conseguir puntos en esta categoría. Por perder dos partidos seguidos... Nos fastidia, queremos darle la vuelta a la situación, pero sabiendo que también hacemos muchas cosas bien.

Dejarse remontar

¿Qué mensaje ha transmitido el míster tras estas dos derrotas?

Que nos empaña mucho el resultado. Hacemos algo difícil que es ponernos por delante y nos dejamos remontar. Tenemos que arreglarlo. Los errores este año te penalizan más. Se vio al principio de temporada con los centros laterales. A la mínima, no fallan. Los rivales tienen jugadores diferenciales y han aprovechado nuestros errores.

Había muchos equipos tranquilos porque había cuatro que les costaba mucho sumar. La victoria del Eldense ha puesto en alerta a media Liga.

Lo miramos, pero llevamos 7 puntos, más ese average porque ganamos 3-0 aquí. Entonces... Lo tenemos en cuenta, pero estoy tranquilo y confiado en el trabajo de este grupo. Estamos haciendo cosas muy bien. Por dos resultados negativos, no quiere decir que hayamos hecho partidos pésimos. Intentaremos darle la vuelta y conseguir puntos, eso está claro. Ojalá hubiésemos jugado peor y hubiésemos ganado los dos partidos.

Como dijo el míster, ahora queda más que claro lo que hay que hacer primero, que son los 50 puntos.

Claramente. Después de conseguir el ascenso, lo inmediato es mantenerse. Lo tenemos bastante claro. Siempre está esa exigencia de poder soñar. Soñar es muy bonito, pero tenemos que tener los pies en el suelo y saber nuestro objetivo. Buscar cuatro equipos peores, hasta los 50 puntos. E intentar sufrir lo menos posible. Si estamos salvados a finales de abril o principios de mayo, pues mejor que en la última jornada. A partir de ahí, ya se verá. Cuanto antes, mejor. Para nuestro bien, para el del aficionado, que no haya ese runrún. Estamos por el buen camino.

Y ahora vienen partidos muy duros, Racing y Levante. ¿Cómo lo afrontan?

Vamos a casa del líder. Es un equipo muy fuerte. Se encadena un poco con Miranda y Zaragoza. Ningún partido es fácil. «Luego vienen los de abajo...» Ya, pero tienes que ir a Cartagonova a jugarte las habichuelas contra un equipo... Ningún partido es fácil, tenemos que afrontarlos todos igual. Cada jugada con este escudo hay que darle máxima importancia. Cuando no lo hacemos, se cometen errores. Cuando no estás al 100% en esta categoría, la diferencia es grande.

Ya se le pudo ganar al Racing en La Rosaleda. Venían líderes y solo faltó un poco de acierto para ganar. Han tenido un bache grande y ahora se han recuperado. ¿Qué partido esperan?

Le han dado la vuelta. Fuimos los primeros en abrir esa brecha. Encadenó unos cuantos tropiezos. Abrimos la puerta a hacerles daño. El partido que hicimos aquí merecimos los tres puntos. Mostramos un buen nivel, competimos de tú a tú. Esperamos otro partido difícil. Han recuperado la inercia, tienen jugadores diferenciales, están en un momento bueno. Íñigo Vicente, Andrés Martín... Son un equipo atrevido. Juegan con la línea muy adelantada, les ha dado rédito. Es muy difícil hacerles daño.

Competencia

Con la salida de Moussa han quedado cuatro centrales, pero prácticamente todos los minutos se reparten entre tres. ¿Cómo llevan esa competencia?

Murillo está teniendo menos minutos este año. Puede sonar a tópico, pero si le vierais entrenar... Nos lo pone muy difícil. Cuando tenga la oportunidad va a rendir, está preparadísimo. Hemos estado alternando los tres. Aprovechar las oportunidades que tenemos. Disfrutar cuando estamos en el campo, cuando estás fuera lo sufres. Tenemos máxima confianza, juegue quien juegue. Nos partimos la cara por el equipo. Tenemos buena relación. Una competencia muy sana. Hasta el mismo día no sabemos quién va a jugar. A Miranda vino mi familia y me preguntaban «¿vas a jugar?» Pues no lo sé... Eso nos hace estar alerta, exprimirnos al 100% para demostrar que queremos jugar».

Hablando del partido en Miranda de Ebro, ¿se le pasó por la cabeza agarrar a Panichelli en la jugada del 3-2?

Sí, sí... Una vez visto, sí. El balón iba escorado. Pensaba que no podía meter gol. Estaba escorado, llegaba a apretarle, pero metió un pase atrás que no esperaba. Iba el balón hacia fuera... Si no acaba en gol, no pasa nada, pero ahora la ves y piensas... tenía que haberla hecho. Es fútbol. Iba escorado, Alfonso tapaba bien, la mayoría de delanteros hubiese tirado... Y metió un pase muy bueno, es un delantero que lo está haciendo muy bien. Está marcando diferencias y nos ganó el partido ahí, con un error mío. Fútbol, no le doy más vueltas.

Tiene contrato hasta este año, pero hay un año más opcional... ¿De qué depende?

De mantener el equipo. Es lo que tengo entendido. Firmé 2+1, si el tercer año el Málaga estaba en Segunda, yo tenía contrato. Así que, en principio, así será.

¿Seguirá aquí el año que viene?

No tengo la más mínima duda de que vamos a mantenernos. Yo estoy contento aquí. Se da todo para que Einar y el Málaga sigan un año más. En principio...

No es su trabajo, pero... ¿espera movimientos esta semana en el mercado? Llegadas o salidas.

Esto va muy rápido. Parece que no pasa nada y en un día entra o sale uno. Nos mantenemos al margen. Si viene alguien, acogerlo lo mejor posible y que venga a ayudar. El grupo está hecho, no viene ningún salvador, como dice el míster. Es un grupo fantástico, eso le va a ayudar mucho, si viene alguien. Si se va alguien en busca de minutos, que le vaya lo mejor posible. Somos una familia, estamos todos a una. Trabajamos todos los días como animales, por beneficio grupal e individual.

El que venga tiene que tener una cláusula de asumir las bromas del vestuario.

Sí... Si es un poco vinagre, pues bueno... Le costará un poco más. Es sencillo, le puedes preguntar a los que han venido este año. Tiene mucho mérito.

¿Baja el ritmo de las bromas en estas semanas que no se han dado buenos resultados?

No, no. Se pueden llega a dar. Hay que estar alerta. Estamos fastidiados, obviamente, el primer día no tienes tantas ganas... Somos los mismos. Hemos hecho ilusionarse a la gente y por encadenar unos partidos con resultado negativo, pues tampoco debe de pasar nada. Calma, tranquilidad y a darle la vuelta a la situación para disfrutar todos juntos.

Adaptación

Haciendo balance del año y medio que lleva aquí, ¿cómo le resultó el cambio y la adaptación?

Al principio costó un poco, con la casa, no encontraba, venir en verano... Tenía conocidos que te hacen más sencillo todo. Vine solo y tener círculos te ayuda mucho a estar con ellos, hablar de otras cosas que no sea fútbol. Me parece importante salir del fútbol.

¿Es de ver partidos?

Pues lo normal. El lunes vi el Alavés, que lo veo casi siempre. Si hay algún buen partido lo veo, Champions o alguno bueno de Liga. Tampoco soy un obseso, ni mucho menos. Si está puesto, lo veo y disfruto. Que no, prefiero salir de la monotonía y limpiar la mente. Si uno está bien consigo mismo repercute en todo, en el fútbol se nota mucho.

Todos los compañeros siempre hablan de la humildad y sencillez de Einar. ¿Cómo se define?

Es más fácil que te defina un tercero. Soy una persona normal y corriente, como los miles que nos lean o nos podamos cruzar por la calle. Tengo diferentes intereses, no por jugar a fútbol me tienen que idolatrar. Al revés. Soy así, va con la personalidad. No es mejor ni peor. Creerte buen futbolista... esa dosis de confianza también te puede ayudar. Me dedico al fútbol, tengo otros intereses, se puede hablar conmigo de cualquier cosa... Simple, sencillo, no sé...

¿Le ha dado tiempo ya a visitar la ciudad y la provincia?

Sí, sí. Me he movido bastante. El año pasado más, al principio. Me gusta irme solo a visitar diferentes pueblos. El lunes fui a Estepona a visitar los murales. Teníamos el día libre, lloviendo... Pues aprovecho el día. Los pueblos medio importantes los he visitado. Me falta hacer El Torcal de Antequera. Tengo visto muchos pueblitos. Granada, Córdoba, Cádiz, Sevilla... Moverse un poco. Es muy importante el sitio dónde estás, la cultura, todo.

"Agradecido a la gente que me abrió su casa en la Colonia de Santa Inés el primer día. Parece que llevamos ya una relación larga. Muy contento"

El día a día

¿Cambia mucho la vida con respecto a Vitoria?

Bastante. Noto mucho cambio cultural. Es diferente. Estoy muy a gusto aquí. Me han acogido muy bien. Te reciben con los brazos abiertos, desde primer momento fueron muy cálidos. Agradecido a la gente que me abrió su casa en la Colonia de Santa Inés el primer día. Parece que llevamos ya una relación larga. Muy contento.

En 2030 no sabemos dónde vamos a estar ninguno pero... ¿Qué opina de todo esto del Mundial, la incertidumbre, las obras de La Rosaleda...?

Es nuestra casa, la casa del malaguismo. La de todo el mundo que vive por y para el Málaga. Se hablan muchas cosas. Nosotros ni pinchamos ni contamos. Hablando con el segundo entrenador del Zaragoza, me dijo que ellos van a hacer un estadio portátil para el próximo año... Un jaleo. No es lo mismo que tu estadio. Tenemos la suerte de tener este estadio, te acoge, está cerca, cerradito, aprieta... Tenemos una suerte muy grande de que La Rosaleda y lo va a seguir siendo muchos años. Espero poder vivir aquí muchos años más y con buenas alegrías.

Para terminar, ¿qué le pide a lo que resta de temporada?

Seguir en el camino que estamos haciendo. Si coges una perspectiva global de la temporada, está siendo positiva. Salvarnos lo antes posible, ojalá que sin sufrir y ya llegaremos hasta donde tengamos que llevar. Que no exista ese momento de estar con la soga al cuello. Ojalá evitar eso. Es una categoría bonita, pero si te ves con la soga al cuello, la sufres. Merecemos disfrutar por el trabajo que llevamos haciendo desde julio. Estamos haciendo las cosas bien pese a estos dos partidos.

