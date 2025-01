El Málaga CF recibe la visita de Tebas entre elogios por la "estabilidad"

Poco más de un año después de su estreno, Javier Tebas regresó a Málaga para ver en primera persona la Ciudad Deportiva del Málaga CF, impulsada por los fondos CVC. Acompañado de José María Muñoz y Kike Pérez, visitó los entresijos de la instalación para acabar con unas declaraciones ante los medios. Además de hablar sobre la ilegalización del Frente Bokerón, el mandatario se deshizo en elogios con el club de Martiricos y también con el administrador judicial.

Cinco años de administración judicial

"Es lo que hay. No conozco profundamente la situación judicial, pero es lo que corresponde. Para eso hay jueces que tienen que vigilar que se cumplan las normas. Con solo ver lo que estoy viendo y lo que se ha hecho estoy hasta emocionado de lo que es el Málaga CF después de todo lo que ha pasado. La historia del Málaga CF es larga, aunque este es más corto porque desapareció el anterior, esto es lo que perdura. Los momentos deportivos son momentáneos, se pueden recuperar como le ha pasado al Málaga CF. Infraestructuras como esta quedan para siempre. Seguro que de aquí van a salir grandes jugadores. Antes los vendía el Málaga CF porque no había instalaciones correctas, pero ahora van a estar aquí".

Ausencia de un presidente

"Nos preocupa el Málaga como institución. Algunos querrán cambiar, pero creemos que hay una situación estable, hay estabilidad. El club está ordenado, tiene esta ciudad deportiva, compite, van muchísimas personas al estadio. De Segunda, es con Coruña al que más gente va de forma continua. Es una alegría para el fútbol español".

Querella del Nàstic

"Conozco que interpusieron una querella a nivel judicial por el árbitro. Los clubes están en su derecho de ejercer las acciones que ellos consideren en cualquier momento. No conozco el procedimiento, no puedo opinar".

Cautelar del CSD al Barcelona

"Si estoy indignado yo, entiendo al malaguismo. No hay más. No es porque le haya pasado al Málaga, es que creemos que no se han seguido los cauces adecuados y que la decisión no es conforme al derecho".

Ciudad Deportiva del Málaga CF

"Sin los fondos CVC y sin el proyecto conjunto de 38 clubes de LaLiga hubiese sido imposible esta inversión. Todos, de una forma mancomunada, se hicieron partícipes de la operación. Por eso se ha podido hacer, porque 38 clubes se pusieron de acuerdo para traer el proyecto, invertir en estas infraestructuras. Sin esos fondos, habría sido imposible que el Málaga lo hubiera hecho, incluso estuvimos cuando descendió a Primera RFEF. ¿Qué siento cuando doy un paseo? Me emociona, me enorgullece. Gracias a todo el fútbol español, el Málaga puede tener estas instalaciones. El Málaga, que siempre ha sacado muy buenos futbolistas, puede tener una Ciudad Deportiva con la que puede retener a jugadores que se iban a otros lugares por no haber instalaciones adecuadas para su formación académica y futbolística. Es un tema de paciencia, no es de la noche a la mañana, pero ya es un paso muy importante en la historia del Málaga, más que una o dos temporadas deportivas. Para nosotros es mucho más".

Sedes del Mundial 2030

"No es un tema de LaLiga. A lo mejor es que hubo una adjudicación sorpresa. No estoy sabiendo los motivos, tampoco sé si se van a cambiar. Nosotros nos hemos encargado de que algunos estadios, con los fondos CVC, se estén reformando. Que el Estado español no tenga que poner tantos fondos en la reforma de los estadios, sino sean los fondos CVC".

Reforma de La Rosaleda

"Nosotros, en todo lo que sea reformar estadios, no tenemos ningún problema. Por ejemplo, el Zaragoza va a jugar a partir de la próxima temporada en un estadio modular con 22.000 personas y toda la seguridad. Las empresas tienen mucha experiencia con las gradas portátiles. No hay ningún problema, las condiciones de seguridad las tendrá que aprobar el organismo competente bien sea la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento. Mientras tenga los vestuarios, los accesos, los aparcamientos adecuados y que los aficionados estén correctamente, nosotros lo apoyaremos porque se busca un bien mejor como es la reforma de un estadio en plenas condiciones".