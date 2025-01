Tebas: "Hemos pedido la disolución del Frente Bokerón por grupo criminal"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, visitó este miércoles la Ciudad Deportiva del Málaga CF un año después de su presentación. El mandatario pudo visitar junto a José María Muñoz y Kike Pérez las oficinas, los diversos estadios con la cantera entrenando y los proyectos que aún están en marcha, pero no pudo evitar hablar de su noticia más reciente: el objetivo ante la Fiscalía de ilegalizar el Frente Bokerón, los ultras de Martiricos.

"Ya es un proceso en el que tenemos algo de experiencia porque con el Frente Atlético lo hemos iniciado hace unos meses. Es el estudio, todavía nos faltan las actuaciones durante los últimos años del Frente Bokerón, actitudes violentas y comportamientos, todo lo que rodea. Es un concepto que puede ser de grupo criminal u organización criminal, vamos más por grupo criminal. Por eso hemos pedido la disolución del Frente Bokerón, es el camino que iniciaremos. Toca, no es un problema del Málaga CF, es del fútbol español. Son grupos que en sus desplazamientos o en partidos en casa actúan con violencia, no se puede repetir", explicó Tebas.

Como también reconoció, no es un proceso nuevo para LaLiga, ya que otro grupo de radicales como el Indar Gorri -Osasuna- ya está disuelto. "Lo hice público en el Congreso de los Diputados y supondrá la disolución del grupo, que no se pueda constituir y que no puedan entrar a los estadios sus dirigentes", reafirmó.

Varios antecedentes

Esta temporada, ya han sido dos partidos los que han quedado marcados por los actos ultras del Frente Bokerón: la cita contra el Deportivo de La Coruña con multitud de sanciones económica y en lo que se refiere a la entrada a los estadios, y el duelo de Copa del Rey entre el Marbella FC y el Atlético de Madrid.

Lo cierto es que son dos precedentes marcados para LaLiga y que no ha perdido de vista para solicitar su disolución, además de que es una circunstancia que va a más: "En el fútbol, todo lo que es acto de violencia es un problema del fútbol español. Cuando viajan por Europa y hay incidentes, no se suele señalar si es el Frente Bokerón del Málaga o... es violencia del fútbol español. Es nuestro deber y obligación que el fútbol sea un lugar de encuentro, pacífico. Tiene que ser normal. Si alguno piensa que es normal lo que ocurrió en A Coruña, pues debería revisar lo que piensa".

Mensaje al resto del Frente Bokerón

No obstante, quiso enviarle un mensaje muy claro a todos aquellos miembros del Frente Bokerón que no son los radicales que participan en actos de violencia: "Lo que tienen que hacer los otros 170 es expulsar a los 30 y denunciar si quieren mantener el Frente Bokerón. A veces no es el problema de los 200, es el silencio cómplice y no los denuncia. Cuando alguien es conocedor de un delito, tiene que ayudar a las personas que son víctimas".

No va a ser un proceso fácil y también corto. Por lo pronto, no es una noticia que haya tenido un calado muy agradable en un sector de la afición blanquiazul, pero Javier Tebas reafirmó su postura de acabar con la violencia en el fútbol cuanto antes: "Los animo a que se vayan cuanto antes del Frente Bokerón y constituyan otra asociación. Unos por acción y otros por omisión, tendrán que ser disueltos".