El Málaga CF activa la cláusula para renovar a Chupete hasta 2028

El Málaga CF sigue avanzando en su proyecto de cantera. El protagonista ahora es Chupete, el último futbolista de La Academia en irrumpir con fuerza en el primer equipo. El club blanquiazul hará efectiva la cláusula del contrato para ampliar la vinculación del cordobés hasta 2028, tres temporadas más. Con este movimiento, la entidad de Martiricos se asegura mantener a otra de sus perlas. El acuerdo se rubricará en los próximos días, según adelantó Radio Marca Málaga.

El club tenía la posibilidad de activar dicha cláusula para renovar al jugador por tres temporadas más. Y así será. Los dirigentes blanquiazules han tomado la decisión de darle al botón verde para ampliar la vinculación de Chupete por tres temporadas más (2028) y que a partir del próximo curso pase a ser jugador de la primera plantilla a todos los efectos, con ficha profesional, como así se redactaba en el contrato.

Derribó la puerta

Chupete ha sido la última irrupción fuerte de un canterano en el primer equipo. Ya había debutado en Granada, en la primera vuelta, pero en el primer partido del 2025 derribó la puerta. Pellicer le sacó a jugar en los últimos minutos del duelo frente al Deportivo de la Coruña y el ariete cordobés marcó a los pocos minutos de salir para rescatar un punto. Su debut en La Rosaleda no le pudo salir mejor.

El canterano es uno más en el día a día del primer equipo desde hace semanas. De hecho, en el último encuentro en casa frente al Real Zaragoza saltó al terreno de juego antes que Roko Baturina. Sin duda, ya es una alternativa más a todos los efectos. Sin embargo, en el club siguen teniendo claro que esta temporada también debe seguir ayudando al filial a conseguir otro de los objetivos de la temporada: el ascenso a Segunda RFEF. Chupete, con 18 tantos, es el pichichi destacado de un Atlético Malagueño que marcha líder de su grupo en Tercera RFEF.

Mercado abierto

El club de Martiricos ha cerrado esta renovación y sigue trabajando en otras importantes y más complicadas, como son las de Antoñito Cordero y Kevin. Ambos terminan contrato a final de temporada y podrían marcharse gratis si no hay acuerdo. Todo esto ocurre mientras el mercado de invierno está abierto y la dirección deportiva sigue barajando opciones para reforzar la delantera de cara a la segunda parte del campeonato. En los últimos días, ha sonado con fuerza el nombre de Alberto Marí, pero el Málaga no puede hacer nada mientras el Valencia y el Zaragoza no pacten romper la cesión del delantero. La ventana está abierta, también para salidas, hasta la medianoche del próximo lunes 3 de febrero.