Pellicer, sobre el Racing-Málaga CF: "Espero un partido muy parecido al de aquí"

Sergio Pellicer analizó la visita del Málaga CF de este sábado a Santander y destacó que espera "un partido muy parecido al de aquí", donde el conjunto blanquiazul rozó la victoria frente al líder de la categoría. "Queremos cerrar aspectos que nos han penalizado en los últimos partidos", dijo en referencia a los últimos tropiezos en LaLiga Hypermotion.

Visita a Santander

"Mejor escenario imposible. Sobre todo para resarcirnos de estos dos últimos partidos. Es el líder. Hace ocho jornadas que jugamos ante ellos. El Racing cosechó cuatro derrotas después de jugar contra nosotros. Tienen una idea de juego muy atrevida. No creo que sea un partido de 0-0. Hacía muchos años que no se veía un partido tan brillante como ese. Tienen el mejor juego interior de la categoría, mucha energía. Me espero un partido muy parecido al de aquí. Son el mejor equipo de la categoría. Queremos cerrar aspectos que nos han penalizado en los últimos partidos. También hay cosas buenas. Ellos no especulan. Va a ser un partido de goles".

Lesión de Luismi

"Puede haber varios cambios. Creo que Luismi es el soporte de esas pérdidas que tienen jugadores ofensivos. Queremos que eliminen rivales, que se atrevan y arriesguen. Es nuestra idea de ser atrevidos. Tengo plena confianza en los que vayan a participar en el centro del campo. Muchas veces demandáis jugadores que no juegan, pues para eso está la plantilla. Vendrán oportunidades para los que juegan menos".

Operación de Dani Lorenzo

"Ha salido bien anoche. Hablé con él. Mis mensajes son para liberarlo de la presión de volver. Ha salido todo bien. Veremos los plazos. Desearle una pronta recuperación. Si luego está, pues mejor. Que se recupere tranquilo".

Posible fichaje de Alberto Marí

"Hay muchos perfiles, es uno de ellos. Estoy muy centrado y focalizado. Venimos de dos derrotas y vamos al campo del líder. Nos espera un partido muy bonito. Mirad el último partido en casa del Racing, la herida que hicieron al rival. Vamos a buscar una victoria. Tendremos que dar nuestra mejor versión y que ellos no encuentren la suya".

Errores que cuestan puntos

"No es normal tantas porterías a cero en la primera vuelta. Tampoco era normal que nos costase tanto ver portería al principio de temporada. Nos están penalizando ciertos errores que antes no lo hacían. Tenemos que minimizar errores y ser prácticos. Manejar los tiempos del partido como hemos hecho el 80% de los partidos. Ahora no lo estamos haciendo. Estamos focalizados en recuperar esa versión, así podemos competir con cualquiera. Todo pasa por esa regularidad defensiva. El otro día nos ganaron muchos duelos ofensivos. Hay otros aspectos que hay que seguir mejorando. En los mini partidos tenemos saque ser más vencedores".

Eder Mallo, árbitro del ascenso

"El máximo respeto a todos los profesionales. Los protagonistas de este negocio son los futbolistas. El sábado serán protagonistas Alfonso, Dioni, Nelson, Sangalli... Que sean menos protagonistas Andrés Martín e Íñigo Vicente. Hay que respetar al estamento arbitral. Yo vi el famoso partido y no hay ninguna duda de absolutamente nada. El año pasado me expulsaron en Antequera. He aprendido a respetar. Que el foco esté en los jugadores".

Victoria del juvenil en Copa

"Felicitar a los chicos y al entrenador. Sobre todo, por cómo lo consiguieron. Me recordó a mi época de cuando fui entrenador del juvenil. Fue de manera heroica. Los jugadores estaban exhaustos y con calambres. Ese es el espíritu que representamos. La voluntad de querer. Me recordó al partido nuestro contra el Albacete, el ADN de luchar. Puedes estar más o menos acertado, pero supieron reaccionar. Genera muchísima ilusión. Aarón, Cordero, Izan, Santaella, Juani… Ellos hacen que estemos muy tranquilos en el club. Que sigan con esa ilusión. Dieron un ejemplo".