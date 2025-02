Pellicer: "El equipo lo ha dado todo, somos lo que somos"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa tras la derrota del Málaga CF ante el Racing de Santander (2-1). Reconoció en varias ocasiones en estar "fastidiado", a pesar de haber "hecho un gran partido en un escenario complicado", pero el mensaje parece claro: "El equipo lo ha dado todo, somos lo que somos".

Balance

"Lo de antes es antes y lo de hoy es hoy. Se ha visto un partido como lo que vimos en la ida. Salíamos con dos estilos de ir a por el partido, cada uno con su identidad. Hemos empezado muy bien, nos hemos encontrado con el gol. Creo que somos el equipo que ha sabido encontrar las pequeñas grietas del rival, aunque el Racing está en un estado de forma brutal. Hemos hecho un gran partido en un escenario complicado. Te pones por delante y en dos acciones de balón parado... Es un equipo con mucho juego interior, que intenta generar superioridades, pero estábamos defendiendo bien. Da mucha rabia, marca lo que nos está pasando. Hay que felicitar al grupo. Ahora viene lo anterior. El peor partido es contra el Dépor y empatamos. Estos tres últimos, el equipo ha dado una buena seña de identidad. Es verdad que dentro de esos partidos no hemos sabido competir los 90 minutos. Nos penaliza una falta, el balón parado. Estas tres derrotas creo que no las hemos merecido. A seguir insistiendo, trabajando. Se ha visto esa energía del Racing, pero también hemos generado bastante peligro. Muy fastidiado por la gente que ha venido, el trabajo de los chicos. El equipo lo ha dado todo, somos lo que somos. El esfuerzo innegociable".

Tres remontadas en contra

"Mirandés fue una situación que no supimos controlar. El otro día fueron situaciones diferentes. Hoy a balón parado. Ahí se iguala todo. Estoy cabreado no con los chicos, conmigo mismo. Hay que darle una vuelta a todo para seguir insistiendo, reforzar las cosas positivas. Hay que dar muchas más cosas que no están sucediendo este mes".

Dos goles idénticos

"Balón parado. Es un tema dependiendo de cómo se marca. Marcamos tres jugadores en zona, otros en individual. Velocidad, precisión y acierto. No hay que buscar culpables. Estamos para rectificar y exigirnos a nosotros, los protagonistas son los jugadores y todas esas situaciones vienen del gol. También hemos tenido varias, especialmente de Kevin. A veces solo se ve lo que ocurre en nuestra portería. Hay que darle a los jugadores los mejores mecanismos para no volver a hacerlo".

Valoración externa

"Muchas veces se agradece que fuera te digan cómo juega el equipo, no se valora lo que tenemos dentro".

Apuesta por el gol

"Es precioso. En La Rosaleda aún se recuerda el partido y quedó 0-0. Era imposible este 0-0 porque allí hubo muchísimas situaciones y hoy era este ambiente, una situación de energía que tenemos. Venimos de dos derrotas, pero marcamos en todos los partidos. Nos penalizaba y ahora estamos encontrando jugadores. Hace poco éramos de los equipos menos goleados. Si hay que perder, hay que perder así. Nuestra mentalidad es de ir a por los partidos. A partir de ahí, ocurren estas situaciones. Es un partido para el espectador, precioso. Felicitar al Racing por la temporada, es brutal. Pase lo que pase, es un espectáculo. Ahora venimos en este bache de resultados, no de sensación de juego. Ojalá se puedan ver más partidos como este porque las propuestas hacen que el aficionado venga al partido".

Arbitraje

"Ha demostrado que tiene mucha personalidad. Lo dijimos ayer, también José Alberto, es un árbitro que ha estado muy bien. Es un buen escenario para todas esas dudas que hay, es el mejor escenario para el estamento arbitral tan criticado. Es un ejemplo lo que ha ocurrido hoy".

Julen Lobete

"La jugada del primer gol viene de inicio de atrás. Hemos hecho la salida con Ramón, ha vuelto a Alfonso, hemos jugado con Víctor, buscamos la superioridad numérica. En esas zonas intermedias, Lobete está haciendo mucho daño. Ha encontrado el gol y tenemos que seguir insistiendo, tiene mucha mejora. Da pena porque es un chico que trabaja muy bien, le anularon también un gol. Nos está dando mucho. Por eso es un segundo punta que me libera a los extremos, se complementa muy bien con Dioni".

Jokin Gabilondo

"Al final, esto es una cuestión de que la plantilla está para eso. Con el 90% de la plantilla del año pasado, todos son muy importantes. Tenía una tarjeta, tenía situaciones con Íñigo Vicente. Pensamos que Puga nos podía generar situaciones de superioridad, pero no lo hemos encontrado tanto. Como siempre digo, está claro que hay ciertas situaciones. Es un compañero que trabaja. Estamos pagando muchos novatos en la categoría, se aprende ensayo-error. No tenemos otra. La gente se tiene que sentir orgullosa de los chicos a pesar de las tres derrotas. Tenemos que dar nosotros lo de antes. Lo que ha pasado en El Sardinero a La Rosaleda. Esto gana puntos y no se puede perder. El Racing hace nada peleaba por no descender y han tenido tranquilidad, han conectado con la gente. Esa es la clave".