El Málaga CF cierra el mercado de invierno sin fichajes

No hay fichajes. Ni Alberto Marí ni nadie. El Málaga CF cierra este mercado invernal sin incorporaciones y con dos salidas, la de Moussa -cedido al Marbella FC- y la de Sergio Castel, rescindido en este último día de ventana de fichajes, que también acabó en el equipo marbellí para esta segunda parte de la temporada.

El club blanquiazul termina este mercado como el único equipo de toda LaLiga Hypermotion que no ha realizado ninguna incorporación. No tenía urgencias, pero desde primer momento se dijo abiertamente que la idea era la de fichar un delantero que reforzase la parcela ofensiva. Y no se ha hecho. En este último día quedó como única opción viable la contratación, en forma de cesión, de Alberto Marí, pero el Málaga CF dependía de terceros y al final la operación se cayó. Y no hubo una alternativa que convenciese que estuviera avanzada para cerrarla en las últimas horas del mercado.

Loren Juarros abandonó La Rosaleda pasadas las 21.30 horas de la noche y pocos minutos después lo hizo Kike Pérez, director general del club, que comunicó que el club daba por cerrado el mercado invernal, a falta de más de dos horas para su cierre.

Queda claro que el relevo de Sergio Castel está en la casa. La renovación de Chupete hasta 2028 era una declaración de intenciones, ahora el canterano de La Academia pasará a estar en plena dinámica del primer equipo, aunque alguna vez más pueda jugar con el filial esta temporada. Se fue Castel rescindido y el Málaga no fue capaz de fichar otro atacante, así que la responsabilidad de completar la delantera cae ahora sobre Chupete, pichichi del Atlético Malagueño.

En los próximos días, Loren Juarros, director deportivo, deberá aparecer por sala de prensa para dar los motivos de los movimientos, o falta de movimientos, durante este mercado de invierno. Se quería un delantero y no se fichó. ¿Por qué?

El Málaga cuenta ahora con dos fichas libres, las que dejan Moussa y Castel, pero parece improbable encontrar en el mercado de agentes libres lo que no has sido capaz durante más de un mes de mercado.

Rescisión de Sergio Castel

La noticia del último día de mercado en el apartado de salidas fue la de Sergio Castel. El Málaga CF y el delantero alcanzaron un acuerdo para que el futbolista abandonase la disciplina blanquiazul antes del cierre del mercado. Club y jugador debían negociar el finiquito del madrileño y las conversaciones llegaron a su fin con resultado positivo. El acuerdo se hizo oficial por la tarde.

Ambas partes tenían claro desde hace días que lo mejor era pactar una salida de para Sergio Castel. El madrileño, que ha estado todo el mes de enero aquejado por unas molestias en el sóleo, no ha rendido al nivel esperado cuando se le fichó por una temporada en el pasado mercado de fichajes y ya se le había dejado claro que tenía muy complicado disfrutar de minutos en la segunda parte de la temporada, más aún después de la irrupción de Chupete -renovado hasta 2028-. Así las cosas, el Málaga CF se ahorrará parte de lo que le quedaba por cobrar a un jugador con el que se iba a contar poco o nada.

A falta de poco más de dos horas para el cierre del mercado saltó la noticia en cuanto al futuro de Castel. El Marbella hacía oficial su fichaje.