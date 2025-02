Portería asegurada: El Málaga CF renueva a Alfonso Herrero y Carlos López

El Málaga CF consigue dar estabilidad a una posición clave como la portería a largo plazo. Justo un día después del fin del mercado invernal, que se cerró sin fichajes para los blanquiazules, el club ha anunciado en la tarde de este martes las renovaciones de Alfonso Herrero y Carlos López, sus dos guardametas de la primera plantilla. Ambos han ampliado su vinculación por dos temporadas más, hasta 2028 y 2029, respectivamente.

Portería blindada

Como ya adelantó La Opinión de Málaga el pasado 30 de diciembre, el Málaga CF y Alfonso Herrero estaban en conversaciones y en muy buena sintonía para la renovación del portero toledano. Herrero tenía una temporada más de contrato, hasta 2026, y con este movimiento la entidad malagueña se asegura tenerlo en sus filas hasta el término de la campaña 2027-28. Sin duda, una enorme noticia para el proyecto blanquiazul, que ata a uno de los porteros más destacados, si no el que más, de toda la Segunda División, clave también la temporada pasada en el ascenso del equipo.

Ídolo de la afición

Alfonso Herrero llegó al Málaga CF la pasada temporada y no tardó en ganarse el cariño de la afición a base de grandes actuaciones. Llegó al equipo en Primera RFEF, viniendo de jugar en Segunda con el Mirandés, y se convirtió en una de las figuras claves del ascenso de los blanquiazules a LaLiga Hypermotion. Dio muchos puntos y sus paradas fueron decisivas en el play off de ascenso. Esta temporada no ha sido menos, al contrario, se ha convertido en uno de los guardametas más en forma de la categoría de plata semana a semana. De hecho, fue nombrado mejor jugador del mes de noviembre en Segunda División.

"Este club, esta ciudad, esta afición... todo es una gran parte de mi vida. Gracias a todos por vuestro apoyo, juntos vamos a seguir cumpliendo sueños", publicó Alfonso Herrero en sus redes sociales tras conocerse su renovación

Además, el club ha decidido blindar por completo su portería con la ampliación de contrato de Carlos López. El canterano blanquiazul tenía contrato hasta 2027, ya fue renovado por Loren Juarros junto a otros jugadores de La Academia, y ahora ha llegado a un acuerdo para volver a ampliar su unión al club. Carlos López será blanquiazul hasta 2029, dando así estabilidad a la portería para las próximas campañas.

Confianza absoluta en Carlos López

La entidad de Martiricos ya demostró su confianza absoluta en Carlos López cuando le renovó hasta 2027 hace poco más de un año. Fue renovado junto a Haitam, Dani Lorenzo, Moussa y Murillo, en ese plan de Loren Juarros por generar un proyecto de cantera. Por ahora, Carlos López vive a la sombra de Alfonso Herrero, pero haciendo un gran trabajo en el día a día a la espera de que le llegue la oportunidad. Ya ha demostrado en sus apariciones en Copa del Rey que está preparado.

Carlos López, renovado hasta 2029. / Málaga CF

Rueda de prensa de Loren Juarros

Este doble movimiento en forma de renovación llega justo al día siguiente del cierre del mercado y a escasas horas de que Loren Juarros tenga que comparecer ante los medios este miércoles (13.30 horas) en la sala de prensa de La Rosaleda. El Málaga CF ha cerrado el mercado invernal sin ninguna incorporación, pese a querer el fichaje de un delantero, y ahora le tocará explicarse al director deportivo blanquiazul.