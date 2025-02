Las limitaciones del Málaga CF para fichar: "Hay mercados a los que no llegamos"

El Málaga CF cerró el mercado de invierno sin ese fichaje que deseaba para reforzar la delantera. El club tuvo dos operaciones abiertas hasta los últimos días -la de Alberto Marí y otra que Loren Juarros no quiso desvelar en sala de prensa-, pero ninguna de ellas cuajó. Tras más de un mes de búsqueda, la entidad blanquiazul se quedó sin ese delantero y había que conocer los motivos.

Falta de recursos

El director deportivo blanquiazul no tuvo problemas en reconocer las limitaciones que tiene la dirección deportiva para controlar ciertos mercados con la estructura actual. "Ha tenido importancia la situación de la temporada pasada. La formación de la secretaría técnica es importante, se está incrementando, como todos los departamentos en La Academia, entrenadores, fisios... Todo lo que se vaya sumando... Hemos tenido limitaciones, se necesita tecnología, pero también manos y ojos. Hay mercados a los que no llegamos. Empezamos a controlarlos. Lo vamos a hacer. No es incompatible el modelo de cantera con traer jugadores en posiciones relevantes que no puedes generar. Para mí es muy importante toda la información directa. De todo lo que no es técnico, conocer a la persona, su entorno, su carácter. Para eso tienes que tener ojos y manos. Tenemos la estructura que tenemos y no hemos llegado. Creceremos y lo intentaremos. Hay otros muy por delante de nosotros. Hay oportunidades en caladeros que no se miran tanto. Para traer un jugador tienes que tener un control", explicó Loren en la sala de prensa.

"Cuando te falta seguimiento, te falta en todos los ámbitos. Hay que repartir las zonas y las categorías donde trabajar. Se han incorporado Pastor y Lobete, que son jóvenes. En Primera y Segunda RFEF conocemos jugadores, pero a veces por edad o por lo que sea, al club no le interesan. Ochoa, Izan y Cordero están aquí porque decidimos tirar por ellos antes que traer un jugador de Primera RFEF. Se han seguido, pero no se han incorporado. Ha sido la decisión. Se han hecho 31 puntos, con las limitaciones que tenemos. Estoy satisfecho. Y soy ambicioso, y me fastidia que no hayamos sacado puntos en los tres últimos partidos. Creo que lo hemos merecido. No hemos puntuado en tres partidos en lo que nos hemos puesto por delante, y hemos jugado muy bien. Como a mí me gusta que juegue mi equipo. Pero tenemos que mejorar", añadió.

Estructura del área

Loren lleva ya temporada y media en el cargo y, tras el ascenso a Segunda División, los recursos son mayores para ir ampliando esa red de trabajo, acorde a un club profesional, que permita abarcar más mercados y abrir el campo de posibles fichajes. "Somos director deportivo, secretario técnico -Capote- y tres ojeadores. A partir de marzo haremos seguimiento de fútbol extranjero, otras ligas... Apoyados en la tecnología. Para aspirar a esos puestos que necesitamos. Cuando estás cinco personas, todos hacemos de todo. Sacamos el máximo aprovechamiento. En Segunda con la Real, estábamos cuatro también, ahora puede haber 15. Somos ambiciosos y sabemos lo que se necesita. Luego está toda la gente de captación del fútbol base", concluyó.