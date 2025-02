Loren: "Estoy muy tranquilo con lo que va a pasar hasta final de temporada"

Una hora de reloj estuvo Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF, analizando lo que ha dado de sí el mercado de fichajes de invierno para el club blanquiazul y atendiendo a todas las preguntas de los medios. Evidentemente, el grupo de la comparecencia estuvo centrado en esa no contratación de un delantero para reforzar el ataque en este mercado invernal. El directivo burgalés no escondió "estar decepcionados con nosotros mismos" por no poder concretar la llega de un atacante, pero volvió a dejar claro su modelo de gestión: "Ha sido una decisión consensuada y responsable. Hemos sido coherentes con la situación del club y lo que puede arriesgar en esta situación".

Decepción de la afición con el mercado

"Entiendo la decepción en los que puedan pensar que es imprescindible. Siempre es importante mejorar, hasta cierto punto estamos decepcionados con nosotros mismos. El resto de posiciones las teníamos bien cubiertas. El equipo ha sacado 30 puntos en la primera vuelta con los que estaban, tenemos el rendimiento asegurado. Hemos puesto todo lo que teníamos que poner, pero no es fácil. No es barato ir a por un delantero que te lo garantice. Ha sido una decisión consensuada y responsable. Hemos sido coherentes con la situación del club y lo que puede arriesgar en esta situación. Tengo la tranquilidad de que los que están van a hacer que se valide esa situación. Si alguien pensaba que podíamos encontrar un mirlo blanco que solucionase el problema de los goles, estaban equivocados. También es verdad que no hemos podido incorporar algo que mejorara. El perfil que necesitábamos eran inaccesibles o imposible sacarlos. Hemos pensado que otros no nos garantizaban un rendimiento fiable. Hemos decidido no incorporar".

Nueva situación de Chupete

"Creemos en un modelo. Una manera de hacer. Un proyecto. Tenemos un delantero en la estructura del club que está dando un rendimiento en el filial. Esa opción estaba ahí siempre. Quizás va a estar mucho más cerca del primer equipo. Me hubiese gustado protegerlo mucho más. Espero que se tenga la paciencia suficiente. Tiene que terminar de hacerse. Es joven y tiene mucha proyección. Va a estar más en la dinámica del primer equipo, es la decisión que ha tomado el club. Pensamos que el resto de posiciones están cubiertas en número y rendimiento".

¿Por qué no ha llegado ningún delantero?

"El club ofrece lo que tiene. Hay un límite salarial, en función de ingresos y gastos computables. Esos números están ahí, no lo podemos modificar. Hay gasto de la ciudad deportiva, de no inscribible... no solo el límite salarial te marca. De las dos operaciones que había, se podían haber cumplido. Las operaciones abiertas se fueron cayendo. No puedo dar nombres, se han quedado en el camino.

Rendimiento de los delanteros

"Otros clubes han incorporado. Otros están más preocupados que nosotros. En la mayoría de casos, el mercado de delanteros tiene unos parámetros económicos a los que el Málaga no puede acceder. Delanteros que te aseguran goles, tienen un coste. Para que algún día podamos acceder a un delantero de esos, lo podamos hacer. Castel vino con un año de contrato y Roko por una cesión. Pensábamos que nos podían dar más, pero no los trajimos para cinco años. Hay dos puestos en el fútbol muy complicados, los porteros y delanteros. Hay que tener confianza y continuidad. Tenemos el ejemplo de Dioni, tuvo menos relevancia el año pasado. Es el que más continuidad está teniendo. Está haciendo más cosas en Segunda División que en Primera RFEF. Es una posición difícil. La falta de continuidad afecta. Eso no quita que los jugadores tengan que aprovechar sus minutos, los que tengan.

Salida de Sergio Castel

"Ha sido una rescisión de mutuo acuerdo. El rendimiento no estaba siendo el esperado. Y él estaba en una situación incómoda. Lo mejor era hacer un acuerdo. Se ha llegado para que salga. No ha costado dinero, ha cobrado menos de lo que tenía que cobrar si hubiera estado aquí".

Chupete y el mercado

"Es una mezcla de las dos cosas. Hemos ido a buscar ese delantero. Lo hemos tenido en puerta. Es verdad que queríamos incorporarlo, pero tenía que tener las capacidades que queríamos. Los que no se han hecho eso es porque no lo cumplían, y también porque teníamos a Chupete. Me hubiese gustado que este año hubiese estado tranquilo haciendo bien las cosas. Ha habido operaciones posibles que no hemos hecho porque no cumplían las condiciones. Ayudaba tener a Chupe en la estructura del club. Estamos muy determinados a seguir con el modelo de club que empezamos el año pasado. Chupe sigue con ficha del filial y el año que viene será uno de los delanteros del primer equipo. No queremos que deje de competir. Lo más importante es el primer equipo, pero si puede aportar en el Malagueño... Para el club es importante el filial, tenemos el objetivo del ascenso, alcanzable. Es bueno para todos, para el desarrollo del futbolista".

Escaso gasto en fichajes en España

"El límite salarial es una medida de prevención de generar problemas más gordos a los clubes. Se ha sobrepasado en el pasado los gastos, era inviable. Se generaban impagos a todo el mundo. El límite salarial normaliza unos criterios. Lo dijo Tebas, a lo mejor los clubes estamos trabajando de una manera más coherente. La Eurocopa la ha ganado una selección española con chavales jugando en el fútbol español. Te limita, pero te da oportunidades. Creo en la cantera, en los chavales y en crear tus propios activos. Cada futbolista que generas en tu club, te da un valor difícil de encontrar fuera. Si consigues sacar un chaval por 8, 10, 15 millones... tienes para invertir en la estructura del club".

Fichar, ¿una obligación?

¿La necesidad de fichar? Estoy muy tranquilo con lo que va a pasar hasta el final de temporada. Hemos sido exigentes, y lo vamos a ser cada vez más. Creo que el equipo está en buenas condiciones. El delantero era una herramienta más para el entrenador, pero no era determinante. Lo que nos ha alejado de los puntos lo tenemos que retomar. Confianza y tranquilidad en este grupo de jugadores".

Mercado de jugadores libres

"Lo que quede libre... No tengo muchas esperanzas de que salga algo por ahí. Estaremos atentos, es el día a día. Ahora se empieza a ver todo de cara a verano. Las posiciones que, en principio, serán importantes. Esto es continuo, termina el mercado de invierno y llega el de verano".

Loren Juarros, durante la rueda de prensa de este miércoles. / Álex Zea

¿Negativa de la administración a algún fichaje?

"No ha habido ningún planteamiento en el que la administración haya dicho que no. Tenemos un control que establece el límite salarial. Y eso es lo que tienes. Había jugadores que entraban, algunos los hemos desechado nosotros".

Antoñito Cordero

"De Cordero no hablo. No voy a hablar nunca de situación de jugadores cuando hay negociaciones".

¿Reforzar otras posiciones?

"No nos hemos planteado otra posición que la del delantero. El equipo tiene el suficiente número de jugadores y la capacidad. Se han mirado jugadores, se han tenido conversaciones que se han ido cayendo. Hemos tenido ocho o 10 situaciones abiertas. Nos decidimos por una, y la llevamos hasta el final. Nos fuimos a las 10 de la noche, porque estar haciendo el tonto... Era más importante que estar ahí esperando a que pasara algo, que no iba a pasar, porque estaba decidido hacer eso o nada".

Dioni

"De situaciones contractuales y negociaciones no voy a hablar en público".

Fichajes y renovaciones

"No interfiere una cosa en la otra. Hay un ahorro de club. Un gasto que queríamos hacer. Vamos a ver si lo reinvertimos bien. Renovaciones, la temporada que viene... En lo que el club necesite para mejorar. No se hizo la operación. Vamos a intentar aprovecharlo en las siguientes cosas que necesitemos".

Posibilidad de hacer fichas profesionales

"No lo hemos contemplado, estamos tranquilos. Hay muchos jugadores en la plantilla. No debe haber una situación complicada".

Idea firme en la gestión

"No voy a cambiar en lo que creo, en lo que ha sido mi vida. Tengo unas creencias y experiencias. Voy a ser determinado en todo eso. Cuanto más estable esté el club, podremos pensar en más cosas. Iremos arriesgando más. La estructura del club nos permitirá hacer otras apuestas. Pero poco a poco. Las cosas se construyen poco a poco. Hace más ruido un árbol que sea cae que 100 de pie. Todos nos equivocamos. Si no, me llamaría el Manchester City. Yo no vivo en las nubes, paseo por Málaga. Yo no percibo tanta cólera en la calle, creo que estamos viviendo una temporada y media que nos tenemos que dar con un canto en los dientes. Esto se hace para ganar partidos. Creo que este modelo, en un club en la situación en la que está, pueda revertir su situación. Creo el Málaga permite hacer eso. Es el convencimiento que tengo. La gran masa social que rodea al Málaga creo que les está gustando. Ascendimos, hemos hecho una vuelta de 30 puntos... Lo hago para ganar partidos y hacer crecer al Málaga. No soy un suicida, creo en ello. Las redes sociales son lo que son. No tengo. Lo que se pone ahí con el anonimato... Es respetable también. Transmití lo que quería hacer a la administración. Vamos a acertar y fallar, habrá momentos mejores o peores".