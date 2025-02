Alfonso Herrero: "No ha habido nada que me haya hecho dudar para renovar"

El Málaga CF tiene asegurada su portería para los próximos años. Alfonso Herrero y Carlos López, presente y futuro de la portería blanquiazul, han renovado sus contratos con el club hasta 2028 y 2029, respectivamente, y este jueves fue el momento de presentar los acuerdos en la sala de prensa de La Rosaleda. El meta toledano, por su parte, explicó que "no ha habido nada que me haya hecho dudar en renovar" y que se siente "muy contento, a nivel personal o profesional".

Contento por la renovación

"Es un proyecto a largo plazo, es algo en lo que creo. Es uno de los motivos por los que vine aquí. Con confianza total en el proyecto, en lo que el club demuestra, en lo que transmitimos en el campo. Que sigamos consiguiendo nuestros objetivos".

Ídolo de la afición

"Es muy importante la situación en la que me encuentro. Feliz. Vine a este proyecto con toda la ambición del mundo. Me siento orgulloso de aportar al equipo. El futuro dirá. Tener a Carlos al lado es sinónimo de estar apretado, puede sacar lo mejor de mí. Mi trabajo se ve recompensado y espero seguir así mucho tiempo".

Récord de continuidad en la portería

"Era importante encontrar continuidad, sentirme importante en el equipo. Era importante asentarme en la categoría. Es un orgullo poder defender cada fin de semana la camiseta del Málaga. Durante todo este proceso ha habido momentos donde he tenido algún problema, golpes... Pero ahí están las ganas de jugar y seguir compitiendo. El día que le toque jugar a Carlos, me va a poner difícil volver. Lo hago con toda la ilusión del mundo. Espero que siga aquí".

Competencia con Carlos

"Estoy siendo importante, con papel protagonista. Me ha tocado estar muchos años en el papel de Carlos. He estado en ese puesto y no es fácil. Me gustaría poner en valor el trabajo que hace Carlos. Llevamos mucho tiempo juntos, con ganas de demostrar. Carlos es muy importante, no me permite bajar los brazos. Ha demostrado que tiene un gran nivel. Es futuro para este club. Cuando uno tiene detrás esa persona que te aprieta, te hace sacar la mejor versión".

Momento del anuncio de la renovación

"No lo considero injusto. Llevamos hablamos mucho tiempo del tema de la renovación, ha cuadrado ahora".

Cualidades de Carlos

"Cuando eres joven y te toca estar en plazas complicadas, el empaque se va ganando con partidos. Le tocó jugar en partidos difíciles, como la Real el año pasado. Está muy desarrollado en nivel táctico. Juego aéreo, con los pies... Me parece un gran portero de futuro".

Goles encajados en 2025

"Estoy tranquilo porque creo que el equipo mantiene la línea de juego. Se han planteado bien los partidos, contra el Zaragoza costó más. Creo que ha sido más por errores individuales que porque el equipo no estuviera preparado. No hemos perdido el buen rollo, seguimos exactamente igual. Hay que darle naturalidad, a veces pasa. Si este fin de semana no ganamos, todo seguirá igual".

Facilidad en las negociaciones

"Ha sido bastante fácil. Más allá de ofertas o no, desde primer momento ha habido buena sintonía. Tenemos relación directa, hablamos directamente. Se ha alargado por tonterías de contrato. Mi intención ha sido quedarme aquí. Estoy muy contento, a nivel personal o profesional. Sumado al cariño, es crucial. No ha habido nada que me haya hecho dudar de la decisión. Estoy muy contento de decir que tengo contrato hasta 2028".