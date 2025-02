Carlos López y su futuro: "En el próximo año habrá que buscar opciones y se tanteará"

Carlos López fue el otro protagonista del día, junto a Alfonso Herrero. Ambos han ampliado sus contratos con el Málaga CF y este jueves se presentó el acuerdo en la sala de prensa de La Rosaleda. El canterano ha firmado hasta 2029, pero no cierra la puerta a una cesión en las próximas temporadas en busca de minutos para seguir creciendo. "En el próximo año habrá que buscar opciones y se tanteará", dijo con vistas a una posible cesión en el futuro.

Renovación hasta 2029

"Agradezco al club la confianza. Es un proyecto bueno, de futuro. Lo digo muchas veces, es un sueño seguir en el club y en el primer equipo. Muy contento, a seguir trabajando y a estar preparado para cuando llegue la oportunidad".

Competencia con Alfonso Herrero

"Para un portero es difícil no tener minutos, pero es porque Alfonso tiene un gran nivel. Entreno cada día como si fuese un partido. Todos pensamos en jugar, pero nunca en que se lesione un compañero o un amigo. Llevamos muchos momentos compartidos. Tener a un portero como Alfonso al lado, con su experiencia, es un momento muy bueno. Aunque no juegue, aprendo mucho de él. Tener un portero al lado que te dé consejos en el día a día... Estoy muy contento con esta relación. Me ayuda mucho en este momento".

Cualidades de Alfonso

"Es un gran portero. Maneja situaciones difíciles en el campo. No pierde la calma. Todos sabemos que es un gran portero, es un gato, tiene buenas acciones de uno contra uno".

Posibilidad de una cesión

"Todos buscamos jugar. En este mercado no ha habido opción de salir. En el anterior tampoco. Un año más no influía mucho. En el próximo año habrá que buscar opciones y se tanteará".

Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF, estuvo junto a los guardametas en la rueda de prensa y fue en la misma línea del guardameta de cara a las próximas temporadas. "Lo primero es que sigan apretándose el uno al otro. Que la portería esté siempre bien cubierta. Carlos es muy joven, nos da totales garantías que esté a la sombra de Alfonso. Tenemos que pensar en el futuro, lo hablaremos internamente. Van dos temporadas sin una competición regular. Veremos lo mejor. En el club o en alguna alternativa donde tenga competición. No vamos a dejar de mirar por el bien de Carlos, porque su bien será el del Málaga. Contemplaremos cualquier situación", explicó

"Una buena noticia para el Málaga. Presente y futuro de la portería. En cualquiera de las dos situaciones. Si tuviese que jugar Carlos mañana, estaríamos con la misma tranquilidad. Estamos muy satisfechos, le agradecemos el compromiso con el Málaga CF. La cooperación en el día a día. Esa buena relación entre los dos. Al final el entrenador elige a uno y el otro tiene que esperar. Con cualquiera la portería está cubierta. Es una alegría para la afición. Gracias a los dos, por entender que este es un buen sitio para desarrollar vuestra profesión", comentó Juarros al inicio de la comparecencia.