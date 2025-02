Pellicer y el mercado de fichajes: "No estoy molesto ni tampoco lo apruebo, pero lo entiendo"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa antes del Málaga CF-UD Levante, pero tampoco evitó analizar el mercado de fichajes blanquiazul. El entrenador de Martiricos contará con lo que tiene y su contundencia fue clara: "No estoy molesto ni tampoco lo apruebo, pero lo entiendo". Además, también analizó las situaciones de Chupete, Castel, Kevin, Cordero y Haitam.

El mensaje de Pellicer fue muy claro: "No estoy molesto ni tampoco lo apruebo, pero lo entiendo. Loren lo explicó porque es un trabajador muy incansable, tiene una idea determinada de lo que queremos todos. Vamos a muerte. Si no ha venido un jugador antes es porque prefiero a un delantero que marque un gol, bese el escudo y lo sienta a otro que bese el escudo y lo parezca. Con eso tengo a Chupete y a Haitam. Cuando hay ciertas dudas en un mercado y más en el que estamos nosotros... La última opción se cayó, antes podía haber venido otro. Para dar el perfil que pensábamos que nos iba, siempre voy a tirar de gente de la casa. Prefiero a hacerlo a que venga otro con experiencia y que piense que tenga que jugar sí o sí. Pagaremos nuestro peaje, pero hay que demostrar que podemos hacer cosas grandes".

Chupete

Como no podía ser de otra manera, Chupete volvió a ser uno de los protagonistas, con el que Pellicer ha tirado del "freno de mano". Confesó que incluso pudo haber debutado el año del descenso en Ponferrada, pero su realidad en el Málaga CF parece haber cambiado: "Entendemos que hubiera subido antes, ahora va a ser uno más, pero también va a jugar con el filial", aseguró para "no quitarle la ilusión al chaval de ascender con el filial. "Prefiero tener a Chupete a que el club tenga dudas con alguien de fuera y pague dinero", añadió el técnico.

Chupete, renovado hasta 2028. / Málaga CF

Castel

A partir de ahí, el técnico blanquiazul hizo frente a un carrusel de nombres. Uno de ellos fue Sergio Castel, que abandonó el club el último día del mercado: "A nivel personal, seríamos del mejor círculo de amigos. Es una persona espectacular. La conexión de lo que yo quiero entrenador-jugador no ha sido la que esperábamos. Prefiero tener a Chupete. Agradecerle su trabajo, cómo ha estado en le día a día. Lo aceptó. Las cosas son mucho más claras y concisas. A nivel deportivo no contaba".

Kevin y Cordero

Las dos figuras sobre las que recaerán mayormente los focos van a ser Kevin y Antoñito Cordero. Son dos jugadores que acaban contrato el 30 de junio y de los que Pellicer habló: "Yo los veo bien en el día a día. Si mejoramos a nivel individual, mejoramos como colectivo. Cordero ha estado en estos momentos. Kevin, en sus picos, ha tenido molestias. Puse la foto porque son los que van a acabar. Los que acaben contrato y los que no, aquí nadie se tiene que dormir, hay que buscar esa exigencia".

Antoñito Cordero acaba contrato el 30 de junio como blanquiazul. / Málaga CF

No obstante, no dudó en mandar un mensaje a la plantilla: "El club y la historia quieren un Málaga CF más grande, sabiendo ahora lo que somos. Tenemos que entenderlo, lo hemos demostrado en la primera vuelta. No voy a permitir que haya distracciones de nadie porque el primero que se la juega soy yo. Veo a todos involucrados, pero que nadie se desvíe. El último año pasamos situaciones más críticas. Me acuerdo de la segunda parte con el Celta B, salió Einar y lo ganó. Tenemos que recordar eso, lo que hicimos con el Albacete, enganchar a la gente. El respeto tarda mucho en ganarse y se pierde rápido, pero confío en los chavales".

Haitam

El carrusel de nombres se cerró con Haitam, cada día más cerca de su vuelta después de completar la semana de trabajo. "Yo muero con Haitam porque quiere ser futbolista. Ha pasado un proceso muy duro, va a estar cerca. Quiero a ese chico que se cuida, invierte en su salud mental, en su físico, ha pasado por todo. Está en condiciones excepcionales. Lo veo cada vez mejor. Prefiero a Haitam a que venga otro", concluyó.