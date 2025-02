Pellicer: "Es el momento de demostrar que podemos hacer crecer al Málaga CF"

Al margen de hablar del mercado de fichajes, Sergio Pellicer también analizó el duelo que trae este sábado al Levante a La Rosaleda. No obstante, no puso el foco tanto en los de Julián Calero como sí en los suyos. "Es el momento de demostrar que podemos hacer crecer al Málaga CF", aseguró, a la vez que hizo énfasis en los errores que le han privado al equipo de sumar más allá de los últimos 1 de 12 puntos.

Balance

"Tenemos la experiencia del partido de allí, muchos goles, muy espectacular. Se pusieron por delante, remontamos, estuvimos muy cerca de la victoria, pero nos encontramos con lo que es el levante. El Levante venía de una dinámica muy positiva. El ADN de Calero, es competir. Maneja diferentes registros, creo que junto al Dépor es el que mejor maneja los puntos críticos. Es un partido muy bonito. Venimos de una situación anómala por lo que el equipo refleja en el juego. Ha habido momentos peores de juego, pero esto va de resultados. Los errores nos penalizan en demasía. Transmitir es ganar, el equipo transmite muchas más cosas positivas. Siempre la pregunta es por qué ganas, empatas y pierdes. Hay que seguir siendo el mismo equipo: valientes y atrevidos, que es lo que nos ha traído hasta aquí. No vamos a cambiar un ápice salvo esas situaciones de ser más precisos en partidos que nos están penalizando".

Últimos errores

"Creo que hemos hecho muy buenos partidos. Ves después el Mirandés y el Elche y... El fútbol son errores, individuales y colectivos. Para eso estamos nosotros. Entiendo que si mejoramos al futbolista, mejoramos al equipo. El final va a tener muchísima exigencia, quedan lejos las posiciones de arriba, los de abajo se están acercando. Hay que dar un paso hacia delante, cuanto antes mejor. Las prisas son malas consejeras, pero el fútbol es una trituradora. Es el momento de demostrar que podemos hacer crecer al Málaga CF".

Vuelta al triunfo

"El equipo es la foto final. Somos los que vamos a acabar, sobre todo ellos. Tenemos que aumentar el nivel de exigencia, lo hemos demostrado. 6 ó 7 equipos de la categoría han pasado esta racha y la tenemos que cerrar. Me quedo con incidir en las cosas que hacemos bien y dar un punto más en las malas. La suerte hay que buscarla y hay que trabajarla. Cuanto más defendemos y más estamos en campo rival, más cerca estaremos. El éxito ha sido la conexión con la afición, eso no se puede perder. Tenemos que dárselo todo a la afición, nos han devuelto al fútbol profesional. Se nos exige más como debe ser y todos lo tenemos que saber, jugadores, entrenador y club, todos. Hace dos años debuté en Gijón, descenso, ascenso y la diferencia ha sido la grada. Tenemos que ganar, no hay más".

Puesto de central

"Murillo es un jugador que más pronto o más tarde va a tener la oportunidad, es un jugador de club. Trabaja de manera brutal. No es un 8 ni un 9, pero siempre es un 6 en los entrenamientos. Le comparo con Nacho en el Madrid. Va a estar cerca. Está Recio, Santaella y también Izan, está pasando ese proceso con Manu y Luismi. Estoy muy contento con Izan, es un jugador de club, nos da muchísimas posibilidades. Es una pena lo de Nelson porque los dos centrales hicieron un partido brutal en una situación límite. Plena confianza".

Luismi

"Está pendiente, no va a llegar esta semana. Tiene una capacidad de sufrimiento muy alto. Habla muy bien de él, pero vamos a esperar porque es una lesión complicada, va a ser semana a semana".

Luismi tampoco estará este sábado contra el Levante. / Málaga CF

Segunda vuelta

"¿Tú has visto a algún entrenador tranquilo en esta categoría? Hay que saber gestionar las victorias, este momento, siempre en alerta y con confianza. Loren está tranquilo porque nos ve en el día a día y yo confío en el día a día. Hay que focalizarse en el entrenamiento invisible, olvidarse del entorno y cada siete días jugar y competir. Confío en dar ese salto de calidad para este tramo que nos queda".

¿Titularidad para Izan?

"Hay posibilidades. Julen está encontrando esas zonas, también hemos valorado jugar con tres centrocampistas. Estoy muy contento con el trabajo del otro día. Hay situaciones que controlamos, pero hay otra fase que el líder te gana a balón parado y te da mucha rabia. Ramón hizo muy buen partido, todos los chicos. Tengo mucha confianza con Izan porque va a ir a más y va a tener muchos minutos".

Yanis Rahmani

"Trabaja para tener posibilidades y ponérmelo difícil. El mejor Yanis está por llegar, nosotros le vamos a ayudar, él tiene que poner de su parte. El jugador se tiene que centrar en el trabajo diario, las expectativas van en nuestra contra. Tengo plena confianza, pero es cuestión de trabajo. El grupo está muy por encima de todas las individualidades. Llegó nuevo a un club muy diferente de cuando llegó. Eso tiene su proceso, como le ha pasado a todos los jugadores".