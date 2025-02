Málaga CF 1-1 Levante UD: entre el error y la justicia

Querían justicia el Málaga CF y su afición, y aquí la tienen como un bálsamo de alivio. El fútbol volvió a presentarse en La Rosaleda con sus dos caras: la del error y la del acierto. En las dos ha convivido bien el equipo blanquiazul y las dos sirvieron para sumar el empate ante el Levante (1-1). Pablo Martínez adelantó a los suyos con un gol de penalti tras mano de Dioni y Álex Pastor igualó en la segunda mitad de cabeza.

Desde el inicio se sabía que las urgencias eran máximas porque los rivales sí habían cumplido. El Albacete se impuso al Real Zaragoza (2-1) y el Castellón le ganó al Racing de Ferrol (1-3). No solo había que frenar la racha, es que había que sumar como fuera y la mitad del objetivo se cumplió ante un rival que podría ser segundo clasificado. Sigue siendo un 2 de 15, pero mejor llegar al tramo de Cartagena y Tenerife con empate que con la cuarta derrota consecutiva.

Carlos Puga fue uno de los grandes protagonistas del Málaga CF. / Gregorio Marrero

El inicio del encuentro fue un asedio absoluto del Málaga CF. Antes del minuto 5, Pastor, Lobete y Manu Molina probaron al exmalaguista Andrés Fernández. Cinco minutos. El mediapunta tuvo la de mayor peligro porque remató a bocajarro. Estaba teniendo mucha personalidad el equipo con los laterales brillando. Todo venía a partir de ahí en la generación ofensiva con Ramón y Manu Molina recuperando cualquier balón.

El error como costumbre

Las revoluciones se templaron. El Málaga CF seguía generando, pero ya sin tanto acierto en el área. No obstante, no se podía perder ni un ápice de atención porque dos pases le valían al Levante para llegar. Pablo Martínez, con solo una individualidad, sacaba un córner. No necesitaban los granotas de grandes acciones corales para amenazar los cimientos blanquiazules. Poco a poco, el Levante comenzó a ganar terreno.

Y llegó la de todos los partidos, el regalo en bandeja al rival en forma de error individual. Dioni saltó con el brazo en horizontal, le golpeó la pelota y penalti claro. Una vez más, como tantas veces en este 2025. Pablo Martínez hizo suyo el balón y batió a Alfonso Herrero desde los 11 metros (0-1). Todo lo de antes ya no valía de nada. Pudo haber sido cuestión de segundos. Pudo haber sido si el palo no hubiese rechazado el disparo de Larrubia.

No había mucho que arreglar en el descanso. ¿Cómo se arreglan los errores individuales? ¿Cómo se arregla la falta de acierto en el área sin fichajes? Pellicer sacó a Antoñito por Kevin, protagonista de un penalti que reclamó La Rosaleda. Un cántico que se vio seguido después por "José María, dimisión". El partido iba de un lado a otro y los de Julián Calero tuvieron el 0-2 con doblete de Pablo Martínez, pero se le fue la vaselina.

De cabeza al empate

Quién sabe lo que hubiese pasado con un resultado mayor, lo que sí se sabe es lo que sucedió después. Estaba llamado a liderar la zaga, pero se vistió de héroe y goleador. En una segunda jugada después de una falta, la centró Carlos Puga y Álex Pastor remató para igualar la contienda (1-1). El fútbol, ahora sí, estaba siendo un poco justo. No obstante, el punto no le servía al Levante y el partido entró en un estado de locura.

Alfonso Herrero firmó su tradicional parada con una estirada espectacular a Morales. A la jugada siguiente la tuvo Kevin en un remate clarísimo. Robó la pelota Lobete, se la cedió Larrubia y el trinitario disparó a las manos de Andrés Fernández. A cada minuto, una acción de locura. Pellicer optó por sumar piernas y músculo con Izan Merino y Chupete, a cambio de retirar a Manu Molina y Lobete.

Álex Pastor fue el goleador del Málaga CF. / Gregorio Marrero

Freno a la derrota

Aunque las piernas se fueron por completo. El Málaga CF se quedó sin acierto en los centros. Poco pudieron rematar tanto Baturina como Chupete y menos en el momento en el que Carlos Puga recibió una cartulina roja por cortar un contraataque en el descuento final sobre Carlos Álvarez.

En definitiva, mejor llegar al tramo Cartagena-Tenerife con un punto que con nada. El foco está ahora en lo que pase en el Real Oviedo-Eldense del lunes. Ese partido será el que haga bueno o malo el empate de este sábado.