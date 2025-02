Pellicer: "Hemos hecho todo lo necesario para ganar"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa tras el empate en La Rosaleda ante el Levante (1-1). El entrenador del Málaga CF se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores, pero admitió que la gestión de los últimos minutos es algo a mejorar en el futuro. "Hemos hecho todo lo necesario para ganar", valoró.

Balance

"Creo que hemos hecho todo lo necesario para ganar. Hemos controlado la posesión, encontrando muchas situaciones. Ellos han venido con sus armas, han querido correr y usar las segundas jugadas, y el balón parado. Creo que el resultado al descanso era injusto. Ya, en la segunda parte, quizás hemos acusado la ansiedad. Nos han podido afectar los últimos resultados, pero con el empate ha venido otro partido. A pesar del empate, hemos ido a por la victoria y hemos dejado espacios. En los últimos minutos, me hubiese gustado ver más orden. Aun así, creo que los chicos han hecho un gran partido".

Lobete es el futbolista más afinado de los de arriba. / Gregorio Marrero

Cortar la racha de resultados

"Hemos cortado la racha, hemos hecho un gran esfuerzo. Para mí es importante el cómo lo hemos hecho, porque venimos de tres partidos donde no merecimos perder. Estamos haciendo méritos para más, es muy complicado con un rival así que se pongan por delante y tengas opciones de ganar al final del partido. Estamos haciendo merecimiento para algo más. Ahora nos penalizan detalles que antes no lo hacían como el penalti de Dioni. Con la expulsión de Puga se rompe el partido ya. Hay que seguir, la conexión con la grada es muy importante".

Cambios

"Yanis ha entrado muy bien, Izan también. Pero depende de las situaciones que encuentren. Kevin lo ha intentado, a veces le salen y otras no. El chico se ha ido llorando. Somos personas, hay que saber tener esa capacidad de frustración y deben aprenderla los chicos. Hay que entenderlos. Lo han intentado. En los últimos diez minutos se ha roto el partido. Es normal arriesgar y que haya pérdidas, también hay que entender la juventud del equipo, es aprendizaje continuo".

Trabajo que hacer

"Tenemos varias formas de atacar. Tenemos variedad, pero sí es cierto que al final ha sido más corazón que cabeza. Considero que somos un equipo ordenado. Me quedo con que tras el empate hemos buscado el segundo, con que hemos querido más. Merecemos sumar más, pero tenemos que ajustar detalles y los pequeños errores que tenemos. Hay momentos del partido que no podemos dominar y debemos saber mejorar la gestión de esos momentos".

Mejorar arriba

"Seguir trabajando, las hemos tenido, pero por circunstancias no se han materializado. Me preocupa que no lo intentáramos, pero lo hacemos. Pero sí, debemos mejorar la finalización".

Ramón

"Va mejorando. No está al nivel de antes de la lesión, pero para mí es importante la ayuda a Manu Molina. He visto cosas, sobre todo en defensa, que antes no tenía. Lo vamos recuperando y es una buena noticia".

Antoñito, este sábado ante el Levante. / Gregorio Marrero

Cambio de Cordero

"Decisión técnica y táctica. Solo pueden jugar 11, cuando no juega uno preguntaréis por el otro. Es cuestión de rendimiento, pensé que Kevin nos podía ayudar en ese momento, pero estoy contento con el trabajo que ha hecho Antonio y el resto de mis jugadores".

Toma de decisiones

"No lo hemos hecho hoy bien. En los últimos diez minutos, hemos abusado de las conducciones y es algo a mejorar".

Expulsión Puga y apercibidos

"No lo ha visto. Ha ido con fuerza. Carlos es todo corazón, estoy seguro de que no ha ido con mala intención. Es verdad que tenemos apercibidos, pero tenemos opciones con Einar, Álex, Gabilondo e incluso con Izan, que ha acabado de lateral y ha hecho un trabajo brutal".