Antoñito Cordero-Kevin: Recuperación o problema

Hay una pregunta que cada vez se hacen más malaguistas: ¿Está afectando a Antoñito Cordero y Kevin su futuro incierto en el club? Es una cuestión a la que habrá que esperar algunos partidos más para dar respuesta, pero lo que está claro es que ambos han pegado un notable bajón de rendimiento en las últimas semanas. Tanto el jerezano como el malagueño volvieron a firmar una actuación muy pobre frente al Levante, mientras sus agentes tratan con el club unas renovaciones que cada día que pasa parecen más difíciles de llevar a cabo.

Pellicer tiene un duro trabajo por delante. Es necesario recuperar cuanto antes a dos jugadores ofensivos, de los más desequilibrantes de la plantilla, para que sigan aportando su granito de arena a conseguir el objetivo de la temporada. En el empate frente al Levante se evidenció una vez más que tanto Kevin como Antoñito están lejos de su mejor nivel y eso está empezando a suponer un problema para el equipo, porque ambos comparten posición y tampoco hay muchas más alternativas, más allá de Yanis Rahmani, también muy lejos de lo que ofreció en su primera etapa en el club, o un Haitam que sigue cogiendo ritmo en los entrenamientos tras superar su última lesión muscular.

El Málaga CF necesita recuperar mental y futbolísticamente lo más pronto posible y dos jugadores que tienen que dar un plus por la banda izquierda. El equipo necesita que este bajón solo sea momentáneo y Kevin y Antoñito vuelvan a su mejor versión para lo que resta de temporada. Pese a no ganar, el equipo volvió a hacer un buen partido en líneas generales, y el borrón estuvo en ese extremo izquierdo.

Las mejores imágenes del partido que han disputado este sábado en La Rosaleda el Málaga CF y la UD Levante / Gregorio Marrero

Antoñito hizo una primera parte lejos de su nivel habitual. Es un Antoñito mucho más tímido de lo que se le conoce, no arriesga, no desborda y se limite a buscar el espacio para sacar el centro. Así, forzó un par de córners, y poco más. Si los 45 minutos de Antoñito fueron deficientes, los de Kevin fueron aún peores. No le salió prácticamente nada, erró de nuevo una ocasión muy clara para el 2-1 y perdió balones que comprometieron al equipo y le obligaron a pegarse carreras de 50 metros hacia atrás. El del Llano de la Trinidad exteriorizó esa frustración al término del encuentro, se le vio muy afectado, entre lágrimas, por el mal partido que le salió.

«Kevin lo ha intentado, a veces le salen y otras no. El chico se ha ido llorando. Somos personas, hay que saber tener esa capacidad de frustración y deben aprenderla los chicos. Hay que entenderlos», dijo Pellicer en sala de prensa. «Decisión técnica y táctica. Solo pueden jugar 11, cuando no juega uno preguntaréis por el otro. Es cuestión de rendimiento, pensé que Kevin nos podía ayudar en ese momento, pero estoy contento con el trabajo que ha hecho Antonio», explicó sobre la sustitución de Cordero al descanso.

Situación complicada

Aunque los jugadores no entren en conversaciones ni negociaciones, es difícil que el momento que viven ambos en el Málaga CF no les llegue a afectar en el terreno de juego. Son dos jugadores jóvenes, que por ahora no saben si van a estar en Málaga la próxima temporada, y gestionar todas esas emociones a veces puede ser difícil y puede lastrar su rendimiento en el verde. Pellicer tiene tarea por delante para recuperarles. Y si el bajón se prolonga en el tiempo, tendrá que tomar decisiones. Lo que está claro es que el Málaga necesita a Kevin y a Antoñito, al menos hasta final de temporada.