Seis jornadas sin dejar la portería a cero

Ni eran números normales los de este otoño, con uno de los mejores balances defensivos de la competición, ni ahora se debe hacer un drama. Pero el balance del último mes y medio dicta que el Málaga CF ha pasado de tener una de las defensas más seguras a situarse entre las tres que más goles encaja. Son ya seis jornadas consecutivas las que han encadenado los de Pellicer sin dejar la portería a cero.

Desde el 3-0 del 18 de diciembre ante el Eldense no ha habido ningún cerrojo bajo los palos blanquiazules. Y eso que Alfonso Herrero mantiene su buen estado de forma y no ha dejado de ofrecer alguna parada espectacular en este arranque de 2025. Pero las prestaciones en la retaguardia malaguista están más en duda que nunca. Han sido diez dianas las encajadas en seis encuentros. Y habría que sumarle otra más, la del amistoso del 5 de enero ante el Go Ahead Eagles (1-1).

Lejos del Elche

Con las tablas a uno de este sábado frente al Levante, el Málaga CF arroja un balance de 27 goles a favor y 28 en contra. El buen comienzo de la actual competición en LaLiga Hypermotion aún sigue entre los ocho equipos con menos tantos encajados. Sin embargo, en dicho listado ha perdido muchos peldaños. Ha recibido los mismos que el Burgos y por delante se encuentran ahora, con menos dianas, recibidas, hasta media docena de escuadradas.

El conjunto más seguro en este capítulo es aún el Elche, con 19 goles recibidos, por delante de Huesca, Mirandés, Racing, Eibar o el propio Levante, que tiene un tanto menos aún con el que de fenomenal testarazo anotaba este sábado el malaguista Álex Pastor. Lo cierto es que a mitad de diciembre, en dos de las tres últimas jornadas de 2024, los blanquiazules encadenaron dos choques sin encajar ningún tanto. Tras las tablas frente a la UD Almería, la visita a Burgos se saldó singoles y luego llegó la ya reseñada goleada contra el Endense.

Victoria en Gijón

El broche al pasado año, el del regreso al fútbol prefesional, lo constituyó el triunfo en El Molinón (1-3). Fue un triunfo sonado que no obstante abrió esa racha actual de partidos sin portería a cero. Porque en las cinco primeras jornadas de 2025 ha habido dos duelos en casa con tablas a uno, el del Deportivo, el 11 de enero, así como el de este fin de semana, y en los otros tres como mínimo hubo dos goles en contra.

La primera visita del nuevo año se saldó con 3-2 en contra en la visita a Miranda de Ebro. Después llegaría la remontada del Real Zaragoza en el feudo malaguista (1-2), el pasado 26 de enero, y le siguió otra más, la del Racing de Santander, esta vez a domicilio (2-1), en el último desplazamiento de los de Pellicer, el pasado 1 de febrero.

En este periodo de seis fechas, desde la última jornada del pasado año, el Málaga CF ha encadenado apenas cinco puntos en su casillero. Ese mal balance defensivo le ha llegado a ganar ese único choque en Gijón, empatar los dos partidos reseñados ante su público y ceder tres derrotas. Nueve goles a favor y diez en contra le han hecho perder puestos en la clasificación.

Y es que sólo el Eldense, con 12 dianas en los últimos cinco duelos (juega este lunes para completar la jornada), arroja peor registro defensivo para el último mes y medio. El Racing de Ferrol también ha recibido diez tantos, aunque tiene un partido menos, el aplazado frente al Burgos por circunstancias meteorológicas.