Cartagena - Málaga CF: Los colistas del 2025, frente a frente

El partido de este sábado en Cartagena es muy importante. Más de lo que pueda parecer. Y hay diferentes motivos para pensar que es imprescindible que el Málaga CF saque un resultado positivo de su visita a Cartagonova. El equipo blanquiazul está haciendo buenos partidos, pero eso no se está traduciendo en puntos y una jornada más sin ganar, y en este caso ante el colista, convertiría lo que es una mala racha en una crisis, que podría llevar al equipo a ver más de cerca los puestos de descenso. Romper la serie de cinco encuentros sin ganar y recibir un balón de oxígeno en lo clasificatorio son razones sobradas para intentar hacer el mejor partido en el momento más complicado del curso y sacar tres puntos que serían oro puro.

Demasiado tiempo sin ganar

Las buenas sensaciones del sábado frente al Levante tampoco sirvieron para ganar. Los de Pellicer han hecho buenos partidos ante equipos de la zona alta -Mirandés, Racing o Levante-, pero en lo numérico no ha servido más que para sacar 2 puntos de 15 posibles. Cinco jornadas sin ganar, todas las celebradas hasta el momento en este 2025, que han llevado al Málaga a convertirse en el segundo peor equipo de lo que va de segunda vuelta. Solo hay uno que lo ha hecho peor. Sí, el Cartagena.

La última victoria de los blanquiazules fue en El Molinón, en la última jornada de la primera vuelta, la última antes del parón navideño. Ese triunfo llevó al equipo a cerrar la primera parte del campeonato con 30 puntos, mirando muy de cerca los puestos de play off y con una amplia renta sobre el descenso. Desde entonces, no ha vuelto a ganar. Dos empates -Deportivo de La Coruña y Levante- y tres tropiezos -Mirandés, Zaragoza y Racing de Santander- que han llevado a los de Pellicer a retroceder hasta el puesto 16º de la clasificación y mirar al descenso con solo 7 puntos de ventaja. Un margen todavía amplio, pero que no puede verse reducido más si no se quieren pasar apuros en lo que resta de curso.

Un rival casi en la lona

La racha del Cartagena es aún peor. Su última victoria, casualmente, también fue frente al Sporting de Gijón. Le ganó por 1-0 el 9 de diciembre, hace ya más de dos meses. Desde entonces, ha encadenado ocho encuentros consecutivos sin ganar, y en lo que va de 2025 solo ha sumado un punto, en Ferrol (0-0), frente a otro equipo en descenso. Sus últimos cuatro partidos se han saldado con derrota: Oviedo (0-1), Huesca (4-0), Córdoba (0-1) y Cádiz (5-2).

Una victoria del Málaga CF, además de para dar un respiro a los de Pellicer, también serviría para dar la ‘puntilla’ a uno de los equipos candidatos a descender. La peligrosidad del encuentro de este sábado reside en que los de Guillermo Fernández Romo apuran sus últimas opciones de engancharse a la lucha por la permanencia. Son colistas, con 15 puntos, a 15 de la salvación y a 17 del Málaga. La derrota les dejaría prácticamente desahuciados.