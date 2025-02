Un 'Ciudad de Málaga' para todos los abonados del Málaga CF

En mitad de todo el ruido que existe a nivel nacional con las sedes del Mundial 2030, la inclusión de Valencia o la reducción de algunas de ellas, en Málaga se sigue trabajando y se van dando pasos adelante para materializar el proyecto de remodelación de La Rosaleda, condición indispensable para aumentar su aforo por encima de los 40.000 espectadores y poder acoger partidos de la cita mundialista de dentro de cinco años.

Estas obras en el estadio de Martiricos van a afectar directamente al Málaga CF, que se verá obligado a abandonar La Rosaleda, al menos, durante dos temporadas. En principio, el equipo blanquiazul seguirá allí durante el curso 2025-26, pero luego tendrá que desalojarlo para llevar a cabo la remodelación del estadio.

Traslado provisional

Cada vez parece más claro que el Málaga CF tendrá como 'casa' provisional durante ese tiempo el Estadio de Atletismo 'Ciudad de Málaga'. Parece ya la única opción contemplada, así que no queda otra que adecuar también ese recinto para que el club sufra el menor daño posible en lo económico y en lo deportivo.

El Ciudad de Málaga cuenta con una única grada, para unos 7.000 aficionados, así que la adecuación pasa por completar un aforo a la altura del club y la afición con la colocación de otras tres gradas portátiles. El aforo total siempre ha sido una preocupación, pero Francisco de la Torre quiso tranquilizar a todos en una intervención en Ser Deportivos Málaga. "Vamos a completar las instalaciones con unas gradas seguras, con la comodidad suficiente para completar los 26.000–27.000 abonados que tiene el Málaga ahora mismo. A eso también se le está haciendo el estudio'', dijo el alcalde.

El club blanquiazul cuenta en estos momentos con 26.550 abonados, más oros miles en lista de espera, debido a la capacidad actual de La Rosaleda. De confirmarse lo expuesto por De la Torre, todos los abonados que existen en la actualidad tendrían cabida en el Ciudad de Málaga durante esas dos temporadas -2026/2027 y 2027/2028- en las que el Málaga CF jugaría sus partidos de local en el Estadio de Atletismo.

Pasos adelante

Las instituciones sigue trabajando, conscientes de los ajustados plazos, para que el estadio esté en los tiempos y condiciones que marca la FIFA: "Vamos apretados, pero tenemos tiempo de hacer las cosas. Los cálculos que tenemos es que da tiempo. Espero que en muy pocas semanas estén todos los detalles del proyecto definitivo y podamos hacer la rueda de prensa que prometimos'', dijo De la Torre en esa entrevista en la Cadena Ser.

Sobre las dudas que han podido surgir en cuanto a la candidatura de Málaga a ser sede del Mundial 2030, el alcalde señaló que "la Federación no tiene una relación negativa con Málaga. Están encantados de que Málaga esté. Saben la potencia de la ciudad y de la provincia, su conectividad aérea, que en la provincia tenemos miles de residentes de países finalistas del Mundial Reino Unido, Alemania... La cercanía con Marruecos es otro factor ventajoso. El contacto que yo he tenido con gente de la Federación es totalmente de simpatía y de apoyo a Málaga. No hay ninguna preocupación", aseveró.