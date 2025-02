Pellicer, sobre el Cartagena-Málaga CF: "Lo vivo como una final"

Sergio Pellicer habló en rueda de prensa del partido de este sábado frente al Cartagena, un encuentro que vive "como una final". "Es un partido trampa", aseguró. El técnico blanquiazul confirmó bajas importantes como las de Nelson Monte y Luismi y habló sobre la necesidad de resolver cuanto antes el futuro de jugadores como Antoñito Cordero: "Lo quiero saber ya".

Partido en Cartagena

"Es un partido trampa. Hemos empezado el año sin los puntos que el equipo está reflejando. La fortuna no está de nuestro lado, pero no creo en la suerte. Hay que buscar en nuestra superación. Dar nuestra mejor versión. Máximo respeto al rival, hace dos años estábamos en una situación parecida. Por nivel de plantilla no deberían estar ahí. Es lo complejo de esta categoría. Son partidos para ellos para poder reengancharse. Y para nosotros, para cortar la trayectoria y conseguir la primera victoria de este año. Lo vivo como una final".

Rival reforzado

"Es un equipo que lleva haciendo las cosas muy bien cuatro años. Han cambiado de entrenador, se han reforzado, lo están intentando. Los números están ahí. Tiene jugadores que han jugado en Primera, con un nivel muy alto. No está consiguiendo los resultados. Estuvimos hace dos años en una situación límite y conseguimos una racha de resultados. No podemos picar en el anzuelo. Máximo respeto. Creo que estamos mejor que a principios de temporada. Pero los resultados... Si nos altera la situación, no estamos preparados para hacer grandes cosas".

Bajas para Cartagena

"Luismi no está, Nelson tampoco. Tenemos la baja de Puga y Dani Lorenzo. Ha sido un mazazo lo de Haitam".

Kevin

"Hay que estar preparados. Los futbolistas son personas. Los jugadores y equipos que son capaces de levantarse... Hay rendimientos individuales y colectivos. Está siendo bueno, pero no está dando resultados. Máxima confianza en los chicos. Estoy para ayudar a los jugadores. Es un club comprometido. Los veo entrenar y tienen capacidad para hacerlo. Todos pasan ese proceso de momentos que juegan menos. El nivel aumenta y tenemos que estar preparados, para lo bueno y para lo malo. Todos. Hay que remontar".

Canteranos

"Pueden llegar a competir en el primer nivel. Creo en su ilusión, pero hay que ir paso a paso. Con las bajas, cogeremos del filial. Si no pasa nada, Rafita irá convocado. Eso es lo que vamos a hacer, dar confianza".

Lobete

"Ha pasado un proceso muy largo, el tema de la lesión. Es un reflejo de la superación, de la mentalidad. Puede jugar por dentro o por fuera. Confío en que siga mejorando, es joven. Es un espejo para jugadores que han participado menos. Ahora mismo está siendo un jugador importante. Vamos a ver dónde lo ubicamos, en función del plan de partido".

Yanis Rahmani

"Todos tienen posibilidades. Hay cuatro extremos izquierdos. Quiero que encuentren la polivalencia. Podemos jugar con Lobete, David Larrubia a pierna cambiada... En función del plan de partido, puede entrar un jugador u otro. Hay jugadores con diferentes perfiles. Hay jugadores que van mejor al espacio, se asocian mejor... Es un abanico de posibilidades. Los estados de forma son importantes, también la mentalidad. Espera que den la mejor versión. Los veo trabajar".

Antoñito Cordero

"Me gustaría saber lo que va a pasar, lo quiero saber ya, cuanto antes, mejor".

Gestión de grupo

"Soy un guerrero pacífico. Ahora mismo, lo que transmite el equipo, sobre todo con balón, es el momento que más contento estoy. Y no ganamos. Me siento identificado con lo que han hecho en los últimos partidos. Esto consiste en competir. El año pasado había momentos que el equipo sacaba puntos pero a nivel de juego... no se veía. Me siento muy orgulloso del trabajo de los chicos, pero no hay excusas. Tenemos que ser un equipo perseguidor, no presa de los demás. Busco la unión. Antes de decir las cosas hay que pensarlas".

Clasificación

"Nosotros tenemos que ser ambiciosos. Son muy importantes estos partidos. Prefiero jugar contra equipos en otra situación. El Cartagena mostró orgullo en Cádiz. Ante la adversidad, el ser humano suelta todo, cuando no tienes nada que perder.