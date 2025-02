Málaga CF y Cartagena llegan muy exigidos al encuentro que les enfrenta este sábado (16.15 horas/LaLiga TV) en Cartagonova. Uno más que otro, pero ambos necesitan imperiosamente una victoria que corte su mala racha de resultados. No es un partido definitivo, al menos para los blanquiazules, sin embargo, el triunfo se antoja muy importante para dejar atrás un comienzo de 2025 horrible y volver a respirar con tranquilidad en la clasificación de Segunda División.

Partido capital

Malagueños y cartageneros son los dos únicos equipos de toda LaLiga Hypermotion que no han conseguido ganar en lo que va de año. Los de Sergio Pellicer suman cinco encuentros consecutivos sin ganar, mientras que los albinegros ya acumulan siete sin sumar de tres y cuatro derrotas seguidas. Con 2 y 1 punto, respectivamente, son los dos peores equipos de la categoría en este 2025 en cuanto a puntuación. El conjunto blanquiazul necesita ganar. Cierto es que ha cuajado buenos partidos en las últimas semanas ante equipos de la zona alta, pero eso no se ha traducido en victorias y ya toca. Ahora no debe fallar en estos dos encuentros que afronta de manera consecutiva ante Cartagena y Tenerife, los dos últimos de la tabla. Si para el Málaga es un choque trascendente, para los de Guillermo Fernández Romo es vital. Son colistas, con 15 puntos, a 15 de la salvación y se encuentran en una de sus últimas opciones de reengancharse a la lucha por la salvación. Un triunfo malaguista les dejaría prácticamente desahuciados.

Bajas en ambos equipos

El equipo de La Rosaleda llega a Cartagena con cinco bajas, algunas de ellas muy importantes. Nelson Monte y Luismi, capitales en esta plantilla, no se han recuperado a tiempo para la cita. También están lesionados Dani Lorenzo y Haitam. Y a ellos hay que sumar la ausencia de Carlos Puga por sanción. Lo lógico es que su puesto en el lateral diestro lo ocupe Jokin Gabilondo. Habrá que ver también qué decide Pellicer en el extremo izquierdo ante las últimas pobres actuaciones de Kevin y Cordero. ¿Seguirá apostando por alguno de ellos o dará la alternativa a Rahmani?

En el bando contrario, el Cartagena no podrá contar con Pedro Alcalá, Gastón Valles ni el exmalaguista Luis Muñoz, todos ellos lesionados. Alcalá se lesionó en el último encuentro frente al Cádiz y, probablemente, su sitio en el centro de la zaga lo ocupe Nikola Sipcic. «La situación la llevamos horrible porque te esfuerzas al máximo para lograr una recompensa que no estamos encontrando. Desde que llegué no ganamos ni un partido y lo que hay que hacer es insistir», dijo Fernández Romo sobre la terrible racha que atraviesa su equipo. «Es un equipo joven y lleno de talento en todas las posiciones, que tiene ritmo y peligro y es vertical», comentó sobre el Málaga CF.

Ha quedado más que clara la importancia del choque, y los jugadores blanquiazules lo saben. En lo numérico, son solo tres puntos, pero una victoria en Cartagonova sería un plus de tranquilidad de cara a próximos partidos. Toca traducir el buen juego en puntos.