Pellicer: "Lo que el fútbol nos quita, después nos da"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa tras el triunfo agónico del Málaga CF frente al Cartagena. El técnico le dio mucho valor a la victoria después de cuatro partidos, recordando que aún quedan 15 puntos. No obstante, quiso felicitar el trabajo de jugadores como Aarón Ochoa, Kevin o Ramón y especialmente el de Roko Baturina, goleador en el último minuto.

Balance

"Hemos conseguido tres puntos con mucho sufrimiento hasta la última jugada. Es un partido con muchas situaciones sabiendo la ansiedad del rival. Ha tenido transiciones y nos ha podido generar. Nosotros hemos tenido que atacar con una defensa muy poblada. Lo hemos intentado. Nos ha faltado acierto, claridad, cambio de chip, ser más intensos en las vueltas. Creo que veníamos de una situación no acorde en el juego al puntaje. Cuando pasen muchas jornadas se valorarán los tres puntos. Haciendo cosas bien, nos cuesta muchísimo ganar. Hemos ganado. Tenemos que seguir y pensar en Tenerife".

Plan de partido

"La idea era ir a por el partido desde el primer momento. No hemos entrado bien. La vitamina para ellos, con el máximo respeto a un rival en esta situación, eran nuestros errores o un gol. Cuando estás en una situación tan complicada de tantas derrotas o cambios de entrenador, viven de eso. Hace dos años lo vivimos y conseguimos tres victorias seguidas. Ellos pueden hacer lo mismo. Nos ha faltado un poco más desgastar, no cometer errores tan fáciles para que aparecieran los nervios. Han entrado en partido con las pérdidas. En el descanso he dicho que tuviesen mucha paciencia. El fútbol es así. Lo que el fútbol nos quita después nos da. Yo voy a estar agradecido de por vida a la última jugada de Tarragona. Lo hemos intentado con Aarón, Kevin, Cordero... A Kevin le ha salido una jugada de uno contra uno. Roko me alegro mucho por él, a ver si nos da competitividad. Nos quedan 15 puntos y es muy importante".

Regreso a la victoria

"No hemos jugado bien en el sentido que ha habido situaciones con pérdidas que le han dado energía. Si este mismo partido lo haces contra el Almería, se diría que hemos jugado de maravilla. Cuando te enfrentas a un rival con todo lo que sufre, parece que tienes que hacer mucho más. Hay que respetar cualquier situación. Para mí, es como si hubiésemos empatado o perdido. Hay que saber el cómo y el porqué de las cosas. Tengo muy claro el trabajo de los chicos, incluso si hubiésemos perdido. La insistencia y el creer hasta el final son cosas que no se pueden perder. El rival ha tirado de orgullo. Los detalles han estado de nuestro lado, no lo han estado en los últimos cuatro partidos".

Cambios en el once titular

"Álex Pastor se ha tenido que ir para casa y ha entrado Murillo. A Ramón hay que cuidarlo. Para esa gente que ve la alineación, no tienen tanta información, hay que saber. Tampoco ha habido tantos cambios. Tenía que jugar Jokin por Puga. La gente que mire las situaciones.

Julen Lobete se marchó con molestias en el descanso. / LaLiga

Ramón y Ochoa

"Cuando atacas a una defensa tan organizada en pocos espacios es difícil. Ramón tiene muy buen pase hacia delante, pero ha habido varias pérdidas. A Aarón lo hemos encontrado tanto por dentro como por fuera. Nos ha faltado más continuidad, precisión, no precipitarnos. A Ramón hay que cuidarlo. Hay jugadores que son especiales y hay que cuidarlos porque todos miramos lo inmediato, pero soy de club y miro por el futuro".

Gol de Baturina

"Muy importante porque es un jugador que trabaja. Cuando mejor estaba, tuvo gripe después. Le ha ido costando y ha tenido una oportunidad. Esa conexión tiene que ser clave en la grada. Nos hemos sentido en una mini Rosaleda. Yo no quito el foco, en la última jugada puede pasar cualquier cosa. Hay que quedarse con las cosas positivas como pelear o el rendimiento individual de algunos jugadores, a ver si le damos continuidad y ese estado de los delanteros. Tampoco quito todo lo que ha pasado anteriormente cuando nos ha costado, el rival lo ha puesto complicado. Si hubiésemos perdido, se dirían mil cosas. Hay que dar el máximo equilibrio. Hay que trabajar para encontrar nuestra mejor versión porque nos cuesta ganar".