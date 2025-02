Málaga CF: Semana corta con el Tenerife en el horizonte

El Málaga CF se va a enfrentar en menos de una semana a los dos últimos clasificados de LaLiga Hypermotion. El pasado sábado consiguió ganar al FC Cartagena, colista, gracias a un gol de Roko Baturina en la última jugada del partido (0-1) y este viernes tendrá la oportunidad de dar otro paso hacia adelante en su búsqueda de los 50 puntos ante el Tenerife, penúltimo clasificado, en La Rosaleda. El equipo blanquiazul volvió a los entrenamientos este lunes y solo tendrá tres días más para preparar un encuentro que debe servir para sumar la segunda victoria consecutiva y poner aún más tierra de por medio con el descenso.

El conjunto de Martiricos se ha ahorrado un gran problema gracias a su triunfo in extremis en Cartagonova. El Eldense está empezando a sumar -este domingo se impuso por 2-0 al Dépor- y está poniendo en alerta a un buen número de equipos que se encontraban en una zona tranquila. Cartagena, Tenerife y Racing de Ferrol están más descolgados, pero el equipo alicantino, bien reforzado en el mercado de invierno, está dispuesto a plantar batalla en la lucha por la salvación. Tiene 28 puntos, siete menos que el Málaga CF.

Clasificación comprimida

La zona media de la tabla está muy apretada. El Málaga es 14º con 35 puntos y la igualdad es tal que dependiendo de lo que haga frente al Tenerife y del resto de resultados podría terminar la próxima jornada 9º, viendo de cerca los puestos de play off, o 18º, justo por encima de la zona roja. De ahí la importancia de superar al Tenerife: alcanzaría los 38 puntos con un tercio de campeonato por jugar, daría un gran salto clasificatorio, hundiría a otro rival y podría ampliar su ventaja con el descenso si el Eldense no gana en Albacete. De lo contrario, podría meterse en un pequeño lío, si el resto de resultados de la 28ª jornada de LaLiga Hypermotion no acompañan.

Nelson y Luismi, con el grupo

La semana ha empezado con buenas noticias para el equipo en el capítulo de lesionados. Tanto Nelson Monte como Luismi iniciaron este lunes su reincorporación progresiva al grupoy apurarán a lo largo de la semana sus opciones de estar frente al Tenerife, aunque no se correrá ningún riesgo con ellos.

El central portugués se está terminando de recuperar de un problema en la rodilla, mientras que el mediocentro está dando dejando atrás esa fisura costal que le ha hecho perderse ya dos partidos. Las sensaciones de ambos futbolistas en los entrenamientos que restan esta semana marcarán su disponibilidad de cara a la importante cita contra los tinerfeños. Nelson y Luismi son dos jugadores muy importantes en este equipo y sería un plus contar con ellos el viernes, pero el club no se arriesgará a perderlos por más tiempo por precipitación. Este martes, nueva sesión para ver sus avances.