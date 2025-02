Pellicer, en "alerta" con la visita del Tenerife

Sergio Pellicer habló en sala de prensa a dos días de la visita del Tenerife a La Rosaleda y mandó un aviso a navegantes: "Tiene una plantilla que nos va a poner en una situación muy complicada. Que estén todos preparados". El técnico blanquiazul reconoció que lo afronta como "otra final". "Somos muy competitivos, pero nos falta regularidad para ganar más partidos", explicó.

Partido contra el Tenerife

"Desde la llegada de Cervera, y viendo sus últimos partidos, si la liga empezara mañana, no estaría en esta situación. Eso es lo que nos marca. A principios de temporada nadie lo podía pensar. Hace dos años estuvo cerca de conseguir el ascenso. La categoría es muy compleja. Viene de perder con el Elche y con el Córdoba, con dos saques de banda. Necesitan los tres puntos sí o sí. Estamos en alerta. Tiene una plantilla que nos va a poner en una situación muy complicada. Aviso, que todo estén preparados. Se va a decidir por detalles".

Alivio con la victoria en Cartagena

"Es un grupo que ya vivió lo del año pasado. Están muy poco acostumbrados a perder. Muchos empates. Nos vino bien, es vitamina. Hago el análisis más allá del resultado, por lo que se traslada en el juego. Es una oportunidad única de volver a engancharnos, de volver a ganar en La Rosaleda. Somos muy competitivos, pero nos falta regularidad para ganar partidos, nos cuesta. Lo vivimos el otro día. Nosotros vamos a ser igual, ajustando esos pequeños detalles".

Importante del partido

"Otra final. Lo tenemos que afrontar así. Nuestra necesidad es conseguir los máximos puntos posibles. Tenemos que sumar y sumar, queremos ser ambiciosos. Competimos en todos los partidos, hemos estado a buen nivel, pero nos falta más continuidad. Esa agresividad que necesitamos. Que se traslade en victorias. El otro día no me voy contento. Solo por el esfuerzo hasta el final. La afición quiere y todo el mundo quiere un Málaga mejor".

Cosas positivas de Cartagena

"Estamos en el Málaga. Hay jugadores que lo matábamos y mañana pueden ser portada. Pasamos del todo a la nada. Es cuestión de regularidad y continuidad. La gente quiere, es un buen espejo para todos. Es imposible que todos están contentos. Ellos tienen que saber que pasan de estar arriba a... si no marcan gol, están en el otro lado. Lo importante es el trabajo de la semana. Me alegro mucho por Roko. Sale cinco minutos, no protesta. No hace una mala cara. Es un ejemplo. No quiero jugadores que pongan una carita cuando no juegan. Trabajo, esfuerzo y compromiso, no hay más".

Luismi y Nelson Monte

"Recuperamos a Nelson y Luismi. Carlos Puga y Álex Pastor también. Valoraremos en el último entrenamiento. De un periodo de inactividad a competir, hay que verlo bien. Si están todos, habrá que dejar jugadores fuera de la convocatoria".

Portería a cero

"Hay que hacer un análisis de la portería a cero. Ello tuvieron una mala toma de decisión en nuestras pérdidas. Con la forma que jugamos, veremos pocas porterías a cero. También veremos nosotros portería. Somos un equipo que tiene mucha posesión. Hay que ser más agresivos sin la pelota".

Aarón Ochoa

"Tiene 17 años, pasa por un proceso. Es muy importante lo que vemos en el día a día del entrenamiento. Todavía no está al nivel de los entrenamientos, el día que lo haga... Que esté bien atado, vendrá otro equipo a por él. Tiene que dar pasos, como todos".

Sentimiento colectivo

"En una plantilla de mucha gente es normal, solo juegan 11. Viendo el Unicaja, te alegras del sentimiento colectivo. Y tiene 14 jugadores. Hablan del compañero. En nuestro gol, están todos con Roko. Dioni, Chupete... Puede que alguno no juegue ni un minuto en lo que queda de temporada. Es un grupo humano de los mejores que he tenido. Marca uno y los otros se alegran, Competencia sana pero incómoda".

Límite salarial

"Primero tenemos que hacer este año y luego el año que viene todos tenemos que dar un paso hacia adelante".

¿Repetir planteamiento?

"Depende del estado de los jugadores. Tenemos variedad. Pensamos que Dioni nos podía ayudar. Se puede repetir, tenemos varios escenarios. Tenemos varios extremos izquierdos. Que vayan adquiriendo automatismos y evolucionando".

¿Toque de atención a Kevin y Antoñito?

"Pensábamos que podíamos jugar con dos puntas. Podíamos amenazar los espacios. Máximo cariño a los jugadores. Tengo 27 jugadores y solo pueden jugar 11... Menos mal que ganamos. Podemos hacer alguna modificación. Viendo la semana y las características de los jugadores. Pero no fue un toque de atención, ni mucho menos".

Palabras de Antonio Hidalgo

"Llevo mucho tiempo aquí, cada vez me queda menos. La mitad de equipos han cambiado de entrenador. Antonio Hidalgo es malaguista, está haciendo una gran temporada. También hemos tenido algún rifirrafe. Es un día menos que me queda aquí. Estamos muy expuestos. Seguro que algún día entrenará al Málaga. Le deseo todo lo mejor, menos el partido que jugamos contra ellos".

Estado de ánimo

"Somos personas. He tenido un mal día y tienes que salir a rueda de prensa. Jugaremos el viernes con la mayor energía posible para darle una victoria a la afición".