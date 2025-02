«No vamos a ir solo a por la permanencia»

Semana mucho más tranquila con la victoria en Cartagena.

Sí, llevábamos cinco partidos sin ganar y se estaba haciendo un poco pesado el no haber conseguido una victoria. De la forma que fue, en la última jugada del partido, nos dio bastante alegría, saltamos todos cuando me metió Roko. Una semana tranquila y con ganas ya de que Tenerife.

Hacen buenos partidos contra el Racing o el Levante y no le ganan. Sin embargo, un partido en el que tampoco estuvieron tan bien como otros anteriores se gana en el descuento...

Exactamente, es que hay muy poca diferencia entre unos equipos y otros. Da igual la clasificación, si estás primero o si vas último, está todo muy igualado y se decanta por pequeños detalles: un balón parado, una pérdida tuya o del rival... Son detalles y es muy difícil tenerlos todos a tu favor. Por eso es tan difícil esta categoría.

Y ahora, el Tenerife. ¿Son conscientes de la importancia que puede tener el partido en lo que queda de temporada?

No sé si será el más importante. Bueno, es el más importante porque es el que viene ahora, pero somos conscientes de que es un rival que está ahora mismo bajo, que tiene 19 puntos. Creo yo que una victoria nuestra sería un golpe encima de la mesa porque a ellos se les complica mucho salir y nosotros nos ponemos con 38 puntos. A falta de 14 jornadas, pues estaríamos entre comillas más tranquilos. Hasta que no se consigan los puntos, tranquilidad cero.

Está el Eldense poniendo en aviso a media liga, hay poca gente que puede estar tranquila.

Si no hubiéramos ganado el otro día con Cartagena, se hubiera puesto la cosa un poco más apretada. Si hubiéramos perdido, se hubieran puesto a cuatro puntos y si hubiésemos empatado, a cinco. Lo que pasó ya pasó y estamos a siete. No hay que pensar mucho en clasificación. Tenemos que pensar en el Tenerife, en ganar en nuestro campo que llevamos tiempo sin ganar y ya está.

¿Cómo ha visto a Roko esta semana?

Los delanteros, como vivimos de los goles, cuando metes gol pareces hasta otro jugador. A mí me ha pasado muchas veces, en una situación que a lo mejor no juegas tanto, metes un gol y va todo rodado. Yo me alegro por él, por Roko, nos llevamos todos muy bien. Al final, esto es un equipo, no somos tenistas. Somos un equipo, tenemos que ir todos a lo mismo y nos alegramos por los compañeros, es el bien común del equipo.

¿Y Chupete? ¿Cómo lo está viendo en estos primeros partidos?

Sinceramente, a Chupete es que pocos consejos le puedo dar porque parece como si llevara mucho tiempo. Tú lo ves entrenando y jugando, y la verdad que parece que lleva tiempo con nosotros, lo veo muy suelto. Aparte es muy buen chaval, interactuamos mucho entre nosotros, hemos hecho muchas bromas. Lo veo muy capacitado para la categoría.

Se ha hablado mucho del mercado de fichajes. Se fue Castel y no vino ningún delantero. Cuando se dice falta gol o que va a faltar gente arriba, ¿cómo se lo toman quienes están en esa posición?

Es una cosa que pasa aquí y en todos los sitios. La figura del delantero es una figura importante. En todos los mercados de fichajes, todo el mundo quiere un delantero, todo el mundo quiere firmar gol. Sí es verdad que nosotros, entre los que estamos ahora mismo, llevamos 9 o 10 goles más o menos y la gente quiere más. La gente quería que hubiese venido un delantero, pero el mercado de invierno siempre es muy difícil. Los que estamos, nos estamos ayudando para dar lo máximo y conseguir el objetivo que tiene el club.

El míster está usando mucho la pareja Lobete-Dioni, pero también el otro día fue Dioni-Chupete, hay muchas combinaciones. ¿Dónde se siente más cómodo?

Es totalmente diferente cada partido. Lo hablé el otro día con Lobete y me acuerdo del partido de Racing, que disfrutamos un montón, había mucho espacio. Era un partido de fútbol real, de toda la vida, los dos equipos quieren atacar, y ahí te sientes más a gusto, con más espacio. El otro día en Cartagena era un equipo replegado. El partido del otro día se parecía más a Primera RFEF que a Segunda. Claro, depende del partido, del equipo rival. A lo mejor puedo estar mejor jugando de ‘10’ que jugando de ‘9’, es diferente, depende de la situación.

El Málaga hace mejores partidos y hace más daño contra los de arriba porque vienen aquí a jugar o cuando va a algún campo dejan huecos. Ustedes lo sienten así también, ¿no?

Se siente porque somos jugadores que tenemos calidad, hay gente rápida. Les cuesta hasta a los equipos de arriba de Primera División. Cuando un equipo se te encierra en bloque bajo, con línea de cinco, te cuesta meter gol. Después tienes un error, te meten una contra, te meten gol y encima te quedas con la cara de tonto. Por eso digo que ojalá fueran todos los partidos como contra Almería o contra el Racing... equipos que quieren jugar al fútbol.

¿Dónde va a estar el año que viene?

De momento, no lo sé. Ahora mismo estoy aquí, hay que centrarse en el presente, no mirar mucho al futuro y me centro en que estoy aquí, que estoy ahora mismo en el Málaga. No sé si seguiré el año que viene, eso tampoco depende de mí al 100% y lo que me tengo que centrar es en disfrutar el tiempo que estoy aquí. Si estoy 15 jornadas, pues 15 jornadas. Si estoy un año y medio porque he renovado por otro año y medio... Ahora mismo, solo el presente.

¿Y si dependiera solo de usted?

Pues si dependiera de mí, claro.

¿Se está hablando por lo menos con el club para llevarlo a cabo?

No. Me han preguntado muchas veces y es que no sé nada. Eso lo lleva mi agente y no sé si han tenido conversación o no. Sinceramente, no lo sé. También es verdad que acaba de terminar el mercado de invierno, que si fichaje, que si no sé qué, gente que ha salido... Bueno, es verdad que no era el momento tampoco, creo yo, de tocar ese tema. Ya te digo, que estoy tranquilo, disfrutar el presente y ya.

¿Qué espera de lo que queda de segunda vuelta? Parece una situación intermedia. Difícil llegar arriba, tranquilo por abajo. ¿Cómo lo ven?

Pues mira, sobre todo disfrutar de lo que viene. Al final, tenemos parte de la puntuación que tenemos que hacer de primera hora. Si lo haces pronto, pues después tienes opciones de otra cosa, de otro objetivo, pues se va por ello. Está claro que no vamos a a ir solo a por la permanencia, no. Si después hay puntuación y demás y se puede hacer, se hace. Entonces, creo que lo ideal sería eso, conseguirlo lo antes posible y ya después, por lo que venga, disfrutarlo.

¿Y en lo personal?

Lo mismo. Disfrutar, meter todos los goles posibles.

¿Cuántos va a meter?

No me pongo cifra nunca.

Repetir lo de la primera vuelta sería una cifra.

Sí, estaría.

Los goles que meta que sirvan para puntuar. El viernes estaría muy bien.

Sí, sería maravilloso.

