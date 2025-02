Málaga CF-CD Tenerife: quien da primero, da dos veces

Hay partidos importantes y partidos como el de hoy, repleto de consecuencias para locales, para los visitantes y para los que lo van a seguir por televisión. Hay tanto en juego para todas las partes que este Málaga CF-CD Tenerife podría marcar hoy (20.30 horas/LaLiga TV Hypermotion) récord de audiencia de la temporada y solo hablamos de la jornada 28. Lo que es evidente es que La Rosaleda tiene este viernes una cita muy especial.

Las cuentas son bien sencillas para los de Martiricos. Una victoria les hará dormir en la 9ª posición y un mal resultado, pendiente de lo que ocurra con el resto de rivales, les hará terminar la jornada 18º. Este es el baremo y esta es LaLiga ‘Hipertensión’. Una categoría que pone a prueba cada fin de semana y en la que el Málaga CF debe sacar las garras para aferrarse cuanto antes. 38 puntos firmados cuando quedarán 42 aún por jugar...

Volver a ganar en La Rosaleda

Es un panorama que bien merecía el equipo porque el inicio de 2025 no había sido tan nefasto como así lo indicaba el 2 de 15 conseguidos hasta el pasado fin de semana. La victoria contra el Cartagena fue un balón de oxígeno por el resultado porque cortó una racha de cinco partidos sin ganar, aunque Sergio Pellicer sigue pensando en el cómo. No tanto en un golazo de Baturina en la última jugada, sino en todas las cosas que no se hicieron bien durante los otros 93 minutos.

Si de nada vale regodearse de las victorias pletóricas, tampoco hay que martirizarse en las que son muy justas. El técnico blanquiazul ya estará pensando en cómo plantear el once inicial porque dudas hay tantas como regresos. Carlos Puga vuelve tras cumplir lesión y Pastor, Nelson Monte y Luismi lo hacen tras recuperarse de sus problemas físicos.

¿Cómo de recuperados? ¿Cuánto hay que arriesgar? Parece que Pastor estará en el once al tratarse de un proceso vírico. A partir de ahí, también podrían estar en el once Víctor y Kevin en banda izquierda. El resto de dudas pasan por decidir entre Luismi y Ramón y si darle continuidad a Baturina tras el gol u optar por Dioni.

Un rival sin vidas que usar

El Tenerife, por su parte, llega a Málaga en una situación completamente agónica. Penúltimo clasificado, a 14 puntos de la permanencia y con pocas vidas que gastar. Los resultados han demostrado que Álvaro Cervera ha llegado muy tarde porque si se contase desde su aterrizaje en el banquillo en el inicio de la segunda vuelta, el equipo iría 12º. La realidad es bien distinta y los números no engañan: los canarios no saben lo que es ganar lejos del Heliodoro con un balance de 3 empates y 10 derrotas, el peor de la categoría.

Juande vuelve este viernes a La Rosaleda. / Málaga CF

Por si fuera poco, no lo va a tener fácil Cervera con un importante carrusel de bajas. Sergio González y Fabio, dos titulares, no van a estar en La Rosaleda. Sí lo va a hacer Juande en su regreso a casa, ante su gran oportunidad por la falta de efectivos, ya que no ha contado con minutos. Además, tampoco estarán sobre el césped José María Amo ni el capitán Aitor Sanz.

Día de homenajes

Así que lo tiene todo el partido para ser declarado de alta tensión. Antes, previa con homenaje al Unicaja -campeón de la Copa del Rey 2025- y a Salva Reina -premio Goya a ‘Mejor Actor de Reparto-. Después, los focos en los futbolistas. Esperemos no terminar hablando de Lax Franco, el colegiado que expulsó a Kevin ante el Real Zaragoza en aquel escándalo bochornoso.