Pellicer: «Es un momento importante para dar un paso adelante»

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa tras el triunfo ante el Tenerife. El entrenador del Málaga CF se mostró satisfecho con el trabajo de sus jugadores, tras lograr una victoria que deja al club blanquiazul con 38 puntos, pero avisa: «Esto contra el Almería no nos vale».

Valoración general

«Me voy más contento. La obligación de ganar, sobre todo al ser por la mínima. Dos victorias seguidas, ante un equipo que yo creo que tampoco hay tanta diferencia en cuanto a nivel. La temporada son momentos, hace dos años estábamos en la misma situación. Ellos han planteado una línea de cinco, han intentado generar por dentro y por momentos nos han generado alguna ocasión. Los equipos en esa situación no tienen nada que perder, pero a lo largo del partido se nota el desgaste. Después del gol hemos tenido el partido para cerrarlo, pero cuando no lo cierras pasan esas situaciones, nos ha faltado saber gestionar más al final. Hemos cambiado el esquema al final con Luismi y Manu para tener más seguridad, y se ha notado. Nos va a tocar sufrir, tenemos 38 puntos y a partir de ahora hay que crecer y mejorar porque lo que hemos hecho hoy contra el Almería no nos sirve».

Otros objetivos

«Nosotros tenemos que ser ambiciosos. El partido de hoy era muy importante, es verdad que si no consigues la victoria hoy la película cambia mucho. A partir de ahora, el descenso va a depender mucho del Eldense. Tenemos que ser conscientes de que queremos más, pertenecer a este club nos lo exige. Tenemos que ser realistas, pero también ambiciosos. Es un momento importante para dar un paso adelante, pero sin perder la humildad».

Dani Sánchez fue el goleador de la noche. / Álex Zea

Afición

«La gente agradece el esfuerzo y la intención. Eso se transmite, Roko ha habido momentos que se le ha silbado y hoy se le ha aplaudido, lo que muestra que la afición es exigente, pero a la vez muy agradecida».

Polémica

«No he podido ver la imagen del gol. Los árbitros quieren hacerlo lo mejor posible, son acciones puntuales y entiendo la frustración del Tenerife. Hace dos años estábamos en la misma situación. Todo parece que te viene en contra. Tenemos máximo respeto al estamento arbitral. Creo que el resultado es justo».

Izan y Ramón

«Tenemos la idea de gestionar el desgaste en la plantilla. Con Izan queríamos ganar altura y llegada. En la segunda parte, Manu ha aportado calma y control junto a Luismi. Juanpe y Luca se han quedado fuera de la convocatoria por obligación numérica, pero también trabajan bien y podrían participar. Puedo cambiar mediocentros sin que se note y eso es una suerte, el poder tener a todos los jugadores activos y con descanso de cara a final de año».

Nelson Monte

«Ha hecho un gran trabajo. Murillo estaba ahí y me gustó su trabajo en Cartagena, y Pastor no ha podido entrenar al cien por cien. Al final hemos decidido confiar en Nelson, tiene una gran capacidad de sacrificio y hoy lo ha demostrado».

Jugada ensayada

«Está trabajada, lo hemos hablado en el descanso. Era una jugada muy arriesgada porque dejábamos a nadie atrás. Que estas jugadas salgan dan confianza y hace que los chicos crean en el trabajo que hacemos cada semana».