De la Torre y las obras de La Rosaleda: "Me preocupa el tema"

El Málaga CF y su afición están centrados ya este viernes en el duelo frente al Tenerife que abre la jornada 28 de LaLiga Hypermotion. Sin embargo, sobrevuela de manera continua una nube con La Rosaleda y el Mundial 2030 que cada cierto tiempo explota para dar más información. Este jueves por la noche fue el turno de Francisco de la Torre que, sin medias tintas, reconoció: "Me preocupa el tema. Si no actuamos con rapidez, no llegaríamos a tiempo".

¿Rumbo claro?

Mientras todos los estadios han comenzado de alguna manera u otra sus procesos de remodelación, la infraestructura de Martiricos, sigue en meros estudios en estos momentos. El alcalde aún habla de "ver claramente el camino y la forma de actuar": "Hace falta financiación, eso está claro. Vamos avanzando en ello, pero tenemos que reunirnos las tres propietarias y ver claramente el camino y la forma de actuar. Estamos avanzando con la seguridad de que la Diputación y la Junta nos acompañan, pero cuando llegue el momento de contratar obras tenemos que estar en una seguridad plena. Hay que definirlo y hacerlo. Crear una entidad que nos agrupe como, por ejemplo, con el tema del auditorio nos retrasaría mucho. Nos responsabilizaremos las tres propietarias", analizó en 101TV.

Infografía del estadio de La Rosaleda, en Málaga, de cara al Mundial de 2030. / La Opinión

Obras en La Rosaleda

El mandatario aseguró que "el modelo más barato es el que se está poniendo en marcha", pero lo cierto es que también hay que reformar el Estadio Ciudad de Atletismo de Málaga para dar cobijo al Málaga CF cuanto tiempo vaya a estar fuera de La Rosaleda. "Tiene que tener una cimentación sólida como es natural, una seguridad plena y total", añadió.

Otra de las cuestiones más serias pasa por el puente plaza grande. Las obras de La Rosaleda no solo se limitan al propio estadio, sino que la FIFA también tiene una serie de exigencias sobre los alrededores: "Es a lo largo prácticamente de todo el estadio, para conectar con la orilla izquierda, esa zona del campo más cercana a Ciudad Jardín, y así facilitar el desalojo completo del estadio, crear también un espacio de convivencia. La FIFA hablaba de ello".

En la imagen, en amarillo sobre el cauce del Guadalmedina, ubicación del puente plaza proyectado. / L. O.

Entrada de Valencia

Cuestionado también por la entrada de Valencia a las sedes españolas y la voluntad de una ciudad de ceder su condición mundialista, De la Torre se mostró contundente: "No nos afectaría a nosotros". El mismo mensaje que se ha trasladado, aunque con mayor antelación, desde Las Palmas de Gran Canaria o desde Zaragoza, ciudades que podrían estar en peligro ante los deseos de Rafael Louzán, presidente de la RFEF.

Así que el tiempo apremio y parece que en Málaga no hay excesos de ello. La cuenta atrás corre cada vez más deprisa a la espera de que comiencen cuanto antes las obras en La Rosaleda.