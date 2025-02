Málaga CF: La banda izquierda, con fecha de caducidad

La temporada aún no ha terminado, pero en la dirección deportiva del Málaga CF tienen mucha tarea por delante en las próximas semanas y meses para cuadrar el proyecto de la próxima campaña. Con la permanencia al alcance de la mano, más aún tras la victoria del viernes frente al Tenerife en La Rosaleda, y con la sensación de que llegar a los puestos de play off será realmente complicado, el club blanquiazul ya puede trabajar con el probable escenario de volver a competir en la 2025/2026 en Segunda División. Es el momento de que Loren Juarros y su gente empiecen a abrir melones y tomar decisiones con algunos de los futbolistas que terminan contrato al final de este curso.

Cuadrar el puzzle en la banda izquierda va a ser uno de los quebraderos de cabeza de Loren Juarros en los próximos meses y durante el próximo mercado de fichajes. Casi todos los jugadores habituales en la banda izquierda, tanto en el lateral como en el extremo, terminan contrato al término de esta temporada y su situación está en el aire. La excepción es Víctor García, que tendría garantizado un año más (hasta 2026) en caso de permanencia.

Situación en el lateral

En el lateral, Víctor García firmó en el verano de 2023 por dos temporadas, con opción a una tercera en caso de que el equipo estuviera en Segunda División. Así que, si nada cambia, estaría ligado una temporada más al Málaga CF. Pero el club deberá sentarse con Dani Sánchez para tomar una decisión y ampliar o no su contrato. El malagueño ha dado un paso adelante esta temporada y en las últimas semanas se ha convertido en el lateral ‘titular’ para Pellicer. Frente al Tenerife volvió a firmar una gran actuación, con su estreno goleador con la camiseta blanquiazul como colofón. Está haciendo méritos para ganarse esa ampliación de contrato.

Conversaciones abiertas

La situación del extremo aún es más complicada. Los tres jugadores más habituados a esa posición -Yanis Rahmani, Antoñito Cordero y Kevin Medina- también terminan su vinculación con el club en junio de este año y cada día parece más complicado ver a alguno de ellos vestido con la camiseta del Málaga CF la próxima temporada. Solo Lobete, que puede jugar ahí pero ahora está siendo utilizado por Pellicer en posiciones interiores, como segundo delantero, tiene contrato hasta 2027.

Yanis Rahmani fue el último fichaje del pasado verano, tras la lesión de Lobete, y su rendimiento ha estado hasta ahora muy por debajo de lo esperado. Firmó en propiedad por un año y no se está ganando continuar. Lleva sin ser titular desde el 1 de diciembre y su participación se está limitando a minutos residuales, y a veces ni eso. En casi 600 minutos de juego no ha marcado ni ha asistido esta temporada en LaLiga Hypermotion.

Por otro lado, las renovaciones de Antoñito Cordero y Kevin cada día que pasa parecen más enquistadas. Loren señaló en la rueda de prensa de valoración del mercado de invierno que no iba a hablar de la situación de estos jugadores, dando entender que seguían en negociaciones con ambos, pero pasan las semanas y no hay novedades, y ambos podrían firmar ya con el equipo que quisieran. Lo de Antoñito parece un imposible, aunque desde el club no pierden la esperanza, y con Kevin no existe todavía un acuerdo con sus nuevos representantes. En una entrevista en La Opinión en diciembre, el del Llano de la Trinidad dejó clara su postura sobre su continuidad: «Todo el mundo sabe mis pensamientos. Si me valoran como yo valoro al club, seguiré en el Málaga CF».