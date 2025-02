El Málaga CF da casi por imposible la renovación de Antoñito

Los días pasan y las posturas entre Antoñito Cordero y el Málaga CF siguen alejándose. El cuadro blanquiazul empezó hace dos años un proyecto de cantera, pero en el planteamiento de Loren Juarros no entraba la posibilidad de que uno de los jóvenes con más protagonismo decidiese marcharse a las primeras de cambio, tal y como parece que hará el jerezano, salvo giro radical de los acontecimientos en las próximas semanas.

Antoñito nunca ha estado receptivo con la posibilidad de quedarse en el club y es por ello que siempre han surgido rumores acerca de su futuro lejos del Málaga CF para la próxima temporada. El autor del gol del ascenso en Tarragona se ha caracterizado por guardar silencio, entre otros motivos por su minoría de edad, y por intentar mantenerse alejado de las noticias que iban saliendo desde su entorno más directo.

Antoñito Cordero celebra su histórico gol ante el Nástic. / Málaga CF

Seguido por los grandes

La proyección de Antoñito no ha pasado desapercibida en el fútbol nacional. El extremo ha despertado intereses desde los dos clubes más importantes del país y eso le ha permitido coger fuerza en las negociaciones acerca de su futuro inmediato. En el último tramo del mercado veraniego se le relacionó con el FC Barcelona, a causa de la buena relación entre su representante -Pini Zahavi- y la cúpula directiva del cuadro blaugrana. Posteriormente, el Real Madrid también se fijó en el jugador y le estuvo siguiendo antes de realizarle una oferta de cara a la finalización de su contrato. De momento, estos dos clubes no han conseguido atarle y parece que la relación con ellos se ha enfriado.

Ofrecido al Braga

En el entorno malaguista hay un club que habitualmente sale a la palestra y no es otro que el Sporting de Braga. Según ha podido confirmar La Opinión de Málaga, el cuadro luso, que ya se hizo con Roberto el pasado verano, tuvo en diciembre el ofrecimiento por parte de los agentes de Antoñito para que el jerezano se uniera a ellos a la finalización de su contrato, este próximo verano. Las conversaciones no cogieron cuerpo y eso enfrió la posible incorporación de un Antoñito que todavía no ha cerrado su futuro.

El Newcastle va con todo

El último club que se ha interesado por el jugador es el Newcastle. Y parece que en esta ocasión con mucha más fuerza que los otros «novios» que han cortejado al gaditano.

Según informó el Daily Mail a finales de enero, las «urracas» están tras los pasos del malaguista y tendrían marcado al extremo como un objetivo prioritario de cara al próximo curso.

Desde Inglaterra hablan de «pelearle» el fichaje al Real Madrid y al Barcelona, hecho que le ha servido al club de la Premier para reforzar su postura en la negociación.

Cordero, durante un entrenamiento. / Málaga CF

Esta es la opción que más atrae al entorno del jugador, debido a que los saudíes propietarios del club inglés tienen un proyecto ganador que ya ha llevado al equipo del norte de Inglaterra a disputar la Champions League desde su llegada y se encuentra inmerso esta temporada en la lucha por entrar de nuevo en la máxima competición del fútbol continental.

Catorce partidos para brillar

Con su futuro en el aire, Antoñito se ha caído de los planes habituales de Pellicer en los últimos partidos. Ha dejado de estar en el 11 inicial y sus minutos llegan en las fases finales de los partidos, desde el banquillo.

El equipo tiene la salvación encarrilada y es por ello que el entrenador malaguista va a ser el responsable de decidir si le utiliza o le relega al ostracismo a causa de la no continuidad del jugador. En los catorce partidos que restan, Antoñito Cordero tendrá la opción de brillar en el escaparate o la de estar alejado del verde y sin opción de destacar. Mientras, en Inglaterra siguen pendientes de la joya de la cantera blanquiazul.