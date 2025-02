Einar Galilea, el gran ausente en el entrenamiento del Málaga CF

La enfermería no deja de ser un lugar sobrehabitado para el Málaga CF. Durante las últimas semanas se han tenido que apartar del grupo dos de los jóvenes de la plantilla, Dani Lorenzo y Haitam, y a ellos se les ha sumado Einar Galilea, que ha tenido que trabajar de forma individual durante la mañana de este martes en el entrenamiento a puerta abierta.

La buena noticia es que el central apenas sufre molestias en los isquiotibiales. Su ausencia podría haber estado determinada por la precaución de cara a la cita tan importante del sábado contra el Almería. Otro caso es el del centrocampista marbellí, comprometido prácticamente para lo que queda de temporada, aunque si salió a saludar a los aficionados antes de retirarse a trabajar al gimnasio. Mientras tanto, el extremo marroquí se encuentra en Barcelona tras haber sido intervenido de unos problemas en los isquiotibiales.

Una baja sensible

Einar Galilea no ha sido un fijo a lo largo de esta temporada, pero sí ha sido fundamental en las dos victorias consecutivas que acumula el Málaga CF. Aunque parece que su presencia en el derbi andaluz no corre demasiado peligro, la posibilidad de no poder contar con el vasco sería un cambio en los planes de Pellicer. En las últimas tres jornadas, la zaga la han formado tres parejas de jugadores diferentes, pero el único presente en todas ellas ha sido el vasco.

Cinco bajas en total

A los tres lesionados, se suman dos ausencias causadas por un motivo distinto a los problemas físicos. Dos de los jóvenes, Izan Merino y Antoñito Cordero, también se ausentaron de la sesión. Las dos perlas malaguistas se encuentran concentrados con la selección sub-19 en Alicante, donde disputan este martes un partido amistoso ante Noruega.

Antoñito Cordero está concentrado con la selección española. / RFEF

Pellicer tira de cantera

Ante la posible baja de Galilea, el entrenador malaguista no ha tenido reparo en tirar de cantera para suplir la plaga de ausencias. La presencia de Ángel Recio y Arriaza en el entrenamiento de este martes estaba prevista a causa de las bajas de Izan Merino y Antoñito, pero el técnico también ha podido contar con ellos para preparar el partido del sábado en el que podrían sumarse a los convocados para viajar al partido liguero.