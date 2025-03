Pellicer: "Ramón ha dicho en el descanso que pagaría todo su dinero por jugar la segunda parte"

El Málaga CF se vuelve de Almería con un punto más en el casillero y 45 minutos de buenas sensaciones. El equipo malaguista sufrió una lesión de Ramón, la cual está pendiente de determinar su alcance. Además, el técnico se vio obligado a sustituir a Kevin que estaba amonestado y sufriendo en algunas situaciones de juego. Sobre todo esto habló Sergio Pellicer.

Resultado

"2 -0 y contra el rival que es... sobre todo por la primera parte. No hemos hecho buena primera parte por méritos del rival, aunque lleva empates en el último tramo, pero ha perdido creo 2 partidos de 21. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que jugar, pase lo que pase, como nosotros sabemos. Hemos tenido el penalti y otras situaciones. En el descanso les he dicho que nos iban a meter el segundo, pero que teníamos que empezar a ganar duelos para mejorar. Han acabado muertos físicamente, pero estoy muy contento. Chapó y felicitar al grupo de jugadores porque este es el Málaga que queremos. Sobre todo el de la segunda parte".

Ramón

“La peor noticia. Él en el descanso ha dicho que pagaría todo su dinero por jugar la segunda parte. Darnos cuenta que somos unos privilegiados. Cuando ocurren estas situaciones es difícil, pero estamos pendientes de evolución. La rodilla es delicada, pero le veo fuerte. Nos ha tocado vivir con Haitam y Ramón dos situaciones complicadas, pero esto les va a hacer fuertes. Esperemos que sea lo más leve posible”.

Lanzador penalti

“No busquemos mentiras, sobre todo porque la mentira se combate dejándola y el tiempo dará la razón. No busquemos ahora si lanza Cordero o lanza Roko. Cordero falló, Roko falló… todos lo pueden fallar menos vosotros y yo. Si hubiera estado Chupete, hubiera tirado Chupete. No busquemos problemas donde no los hay”.

Antoñito empató el partido desde los once metros. / LaLiga

Partidos

“Con Peiró y Muñiz debemos ponernos de pie y hacerles la ola. En la previa del Cádiz hablaré desde el respeto sobre Muñiz. Estar en ese tridente es un honor”.

Cádiz

“Habéis visto hoy. Chupete, Aarón, los chavales, Izan, la gente del año pasado. Yo nunca me quejo. Juanpe, que no estaba jugando, participa, Yanis participa. Todos van a tener su oportunidad. Se dicen muchas cosas, pero el tiempo es el que da la razón. Juanpe, que había estado lesionado, ha jugado. Yanis ha jugado, Sangalli igual, Víctor, ahora está Dani, pero también jugará. La clave es el equipo, no tenemos individualidades”.

Árbitro

“No me voy a quejar, no me voy a quejar. Es difícil. Lo que he visto lo he visto con la tensión, lo tendré que ver. Nelson me dice que no es, pero lo tendré que ver. Los profesionales estamos en una decisión complicada, pero ya lo veré y pensaré para mí".

Nélson hizo un penalti que terminó fallando Luis Suárez. / LaLiga

Sumar los 3 puntos

“Hemos hecho un esfuerzo que nos ha costado. Tengo que ver el plan de la situación de los jugadores porque ha habido un desgaste brutal. Es complicado, es muy complicado. Hemos entrado bien en la segunda parte y hemos encajado un gol. Hemos tenido momentos para tener ese tiempo pero la necesidad del rival nos ha hecho sufrir un desgaste brutal. Cuando ves a Puga en el suelo es lo que queremos que transmita. Que conecte sobre todo con los niños”.

Balón devuelto

"Es normal que no la tiren. No vamos a protestar. Se estaban jugando mucho, nos estábamos jugando mucho. Esto es fútbol y hay que competir. Así que ningún tipo de polémica".