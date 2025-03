UD Almería - Málaga CF: Partido clave para la ilusión

¡Qué bonito es soñar despierto!, deben pensar en Martiricos. En pleno carnaval, el Málaga CF tiene una oportunidad clave para agarrarse a la zona alta de la clasificación. El equipo de Pellicer llega este sábado a Almería con 38 puntos en el bolsillo, dos victorias consecutivas y la confianza de haber empatado en la en el duelo de ida.

Esta noche el Málaga CF saltará al UD Almería Stadium con la posibilidad de dormir a 6 puntos del play off, mínimo hasta que el Levante juegue en Elda el domingo. Además, el Málaga quiere seguir incrementando la racha que empezó ante el conjunto granota, acumulando siete puntos de los últimos nueve disputados. De no perder, será la confirmación de que el equipo blanquiazul ya ha dejado atrás la crisis de resultados que le persiguió durante el arranque del año 2025.

El Almería llega cuesta abajo

La UD Almería cuenta con una plantilla confeccionada para estar en la zona alta de la clasificación, pero la mala racha actual le ha complicado a los rojiblancos su situación en la tabla. De los últimos 18 puntos, el cuadro indálico ha sumado 3 y acumula siete partidos sin ganar. El conjunto rojiblanco ha 'pinchado' en seis encuentros ligueros y perdió en octavos de copa ante el Leganés.

El equipo de Rubi llega con la baja de Kaiky, expulsado en El Molinón, y deberá recomponerse en su mediocampo para tratar de compensar la ausencia del brasileño. En el ataque, parece que el enrachado Luis Suárez seguirá siendo la referencia en una alineación que gira alrededor de él. Baptistao y Arribas serán sus compañeros en la parcela ofensiva.

Semana de ausencias en Martiricos

La alineación del Málaga va a depender del estado de sus jugadores 'tocados'. Manu Molina no entraba en las quinielas para la alineación tras la recuperación de Luismi, pero su nueva lesión le ha terminado de descartar. Del once blanquiazul se caerán Einar Galilea e Izan Merino, puesto que el primero de ellos ha estado en el dique seco por unas molestias en los isquios y el canterano estuvo concentrado con la selección sub-19 y no se ha podido ejercitar junto a sus compañeros.

Pellicer volvió a los entrenamientos tras un día de ausencia. / Álex Zea

La última ausencia a destacar es la de Sergio Pellicer. El técnico de Nules se perdió el penúltimo entrenamiento de la semana a causa de un proceso viral, aunque esta noche se sentará en el banquillo del estadio almeriense.

Previa de estadísticas y elogios

En la mañana del jueves hablaron Rubi y Manolo Sánchez, segundo entrenador malaguista. En las respectivas salas de prensa, compartieron elogios y estadísticas sobre sus rivales.

El técnico catalán habló del rendimiento de Alfonso Herrero: "Miras el porcentaje de paradas de su portero y es altísimo, el 1º o 2º de la Liga. Pero dentro de la normalidad de la temporada porque trabaja bien, pero al ser un equipo joven tiene situaciones adversas en portería", mientras que el malaguista analizó la efectividad de Luis Suárez: "Está ajustado a sus goles esperados. Está en 18,8 y lleva 20 goles. ¡Imaginen la eficacia que tiene ese tipo de jugadores!".