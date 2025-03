Galilea y Ramón, los nombres propios del entrenamiento del Málaga CF

El Málaga CF cerró este lunes el capítulo contra el Almería para dar al paso al siguiente derbi andaluz: la visita del Cádiz de Ontiveros a La Rosaleda (domingo, 16.15 horas). Una semana muy importante en el seno del equipo blanquiazul, no solo por el rival directo en la clasificación, sino porque serán muchos suplentes los que tendrán que dar un paso adelante ante el aluvión de bajas que se avecina. Por lo pronto, Pellicer ha comenzado con una buena noticia.

Ramón

Aún no hay noticias del futuro de Ramón. El centrocampista blanquiazul continúa a la espera de las pruebas diagnósticas que determinen el alcance de su lesión de rodilla. El de Órgiva se retiró del UD Almería Stadium después de un feo apoyo y en el club cruzan los dedos para que sea lo menos posible. No obstante, las reacciones de sus compañeros y las sensaciones no permiten ser demasiado optimistas, aunque el club opta por la prudencia.

Einar Galilea

El que sí dio paso a la esperanza fue el central vasco. De la amplia nómina de lesionados, es el único con posibilidades de llegar al domingo. La reincorporación progresiva al grupo de Einar Galilea este lunes, después de superar unas molestias en los isquiotibiales, ya da señales de poder llegar a un partido tan importante como el del domingo. Será clave cómo evolucionen los próximos días.

Los que siguen trabajando al margen del equipo son Dani Lorenzo, Haitam y Manu Molina. El onubense estará fuera de la dinámica alrededor de un mes por una complicada lesión miotendinosa del semimembranoso en el tercio medio de su pierna izquierda. Como ya es habitual, completaron la sesión Andrés Céspedes, Antoñito Cordero, Chupete, Izan Merino y Aarón Ochoa.

Antoñito volvió a ver puerta de penalti. / LaLiga

El Málaga CF tendrá jornada de descanso este martes y ya volverá al trabajo el miércoles con el segundo entrenamiento de la semana en las instalaciones de La Rosaleda. Días muy importantes para recibir noticias de Ramón y su lesión de rodilla, a la espera de que unas pruebas médicas determinan cuál acaba siendo el alcance definitivo.