Lesión Ramón: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Málaga CF

Las pruebas médicas han confirmado lo que nadie quería volver a leer: Ramón sufre una rotura del ligamento cruzado anterior con afección del menisco externo de la rodilla derecha con la que dice adiós en su mejor momento a la temporada 2024/25 y al inicio de la 2025/26. Golpe muy importante a un jugador que ha sufrido con las lesiones durante toda su carrera y también para el Málaga CF, que pierde a un puntal en el centro del campo y al capitán.

Esta vez no ha sido ninguna lesión muscular. Este fin de semana fue todo más simple y mucho más doloroso: un mal apoyo para no pisar al jugador del Almería ha acabado con su presencia en los terrenos de juego durante los próximos meses. Corría el minuto 25 en el UD Almería Stadium cuando Ramón saltó, cayó mal y tuvo que tirarse al suelo porque algo no estaba yendo bien. Las caras de los compañeros y de los médicos ya lo decían todo. Ahora las pruebas han certificado aquellas sensaciones.

Adiós en su mejor momento

Así, Sergio Pellicer se despide de un jugador que estaba siendo fundamental para el equipo en los últimos partidos. De hecho, era la primera vez que enlazaba seis partidos consecutivos desde 2023, cuando Lugo y el Anxo Carro fueron el kilómetro 0 de una sucesión de problemas que le han tenido más tiempo en la grada que en el césped.

El granadino reapareció este curso el 27 de noviembre con 26 minutos frente al Levante. Sumó 7 más ante el Castellón, 62 contra el Burgos, 2 frente al Eldense y 31 en la visita del Deportivo de La Coruña. Sergio Pellicer siempre había sido muy meticuloso con el regreso del capitán por los problemas que había arrastrado todo este tiempo, pero desde el 26 de enero había sido un jugador indiscutible en la medular con 310 minutos, la gran mayoría como titular.

Ramón reapareció en noviembre contra el Levante. / LaLiga

Golpe moral

"Él en el descanso ha dicho que pagaría todo su dinero por jugar la segunda parte. Darnos cuenta que somos unos privilegiados. Cuando ocurren estas situaciones es difícil, pero estamos pendientes de evolución. La rodilla es delicada, pero le veo fuerte. Nos ha tocado vivir con Haitam y Ramón dos situaciones complicadas, pero esto les va a hacer fuertes. Esperemos que sea lo más leve posible", aseguró Pellicer. Duro golpe para el vestuario, que pierde a su capitán.