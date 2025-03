Sergio Pellicer: "Prefiero los jugadores que están aquí y los del filial, antes que alguien de fuera que no sabemos los que nos puede dar"

El Málaga CF afronta este domingo un partido complicado en La Rosaleda. El Cádiz visita Martiricos con la presencia en el ataque de Javi Ontiveros. Además, Sergio Pellicer superará a Muñiz como segundo técnico con más encuentros dirigidos y tiene ante sí la necesidad de reinventarse en el once inicial tras las bajas de Nélson Monte, Luismi y Ramón. Sobre todo ello habló en el mediodía de este viernes.

Cádiz

“A ver, creo que bien es cierto que desde la llegada del nuevo entrenador ha cosechado una derrota en el último partido, pero que sus números han mejorado. Es un equipo que lo ves y está preparado para el ascenso y creo, que menos el último partido, ha sido un equipo muy sólido a nivel defensivo y a nivel ofensivo tienen creación con jugadores como Javi (Ontiveros). Luego en el mediocampo tienen a Alex o San Emeterio. La idea es hacernos fuertes en La Rosaleda y encontrarnos a pesar de la última derrota con uno de los equipos en mejor forma de la categoría. Llegamos con ilusión tras la segunda parte del otro día y con la situación que tenemos”.

Ontiveros

“Ya sé que marcó dos goles de cabeza. Javi es un jugador formado en la cantera del Málaga, malaguista. Tiene un corazón muy grande. Tuve el placer de tenerlo en categorías inferiores y pude vivir una de las experiencias más bonitas como entrenador, junto con En-Nesyri y otros jugadores que no han llegado. Javi creo que tiene mucho talento junto a Luis Suárez, Alemao, Panichelli es de los que más impacto tiene con asistencias y goles. Es un jugador que cuando se le pita, mejor juega. A pesar de lo que ocurrió la otra vez, dejó siete millones y es un jugador de cantera, es uno de los nuestros y tenemos que recibirlo con cariño a pesar de lo que ocurrió. Nosotros centrados en nosotros mismos y desearle lo mejor después del domingo”.

Ontiveros fue protagonista en el partido de ida. / LaLiga

Lesión de Ramón

“Se encuentra fuerte. Es la máxima crueldad potenciada al máximo. Es un jugador que cuida su salud mental y a nivel físico es un profesional enorme. Ama este deporte, el fútbol, quiere ser futbolista y por eso es cruel. Él está fuerte, pero muchas veces ves jugadores que están de velada, de guateque, no le gusta el fútbol y no les pasa nada... La vida no es justa, pero desearle suerte y la fortaleza mental es importante, ya ha pasado por ahí como Haitam y es nuestro deber como grupo demostrar que ante las adversidades hay un colectivo y poder dedicarle una victoria a Ramón”.

Mediocampo

“Creo que es el momento ahora. Es cierto que es una de las posiciones, junto con centrales y extremos, en la que estamos mejor de fondo de plantilla y es el momento. El momento de que cada uno podamos encontrar soluciones y podamos encontrar alternativas. Por eso me reitero en ruedas de prensa como hace seis meses, porque ahora es el momento para los jugadores que no participan. 13 partidos, ahora es el momento. Ahora nos va a venir el virus de las categorías inferiores de aquí a dos semanas y ahora es el momento para todos. Este es el momento del trabajo invisible, Arriaza vendrá convocado y lo que más preocupado estoy es en los planes de partido, la importancia de los cambios y darle energía como nos está pasando últimamente y darle la máxima confianza a los que están participando menos porque para eso está la plantilla”.

Arriaza

“Yo creo que es un jugador que tenemos controlado. Tanto Arriaza, cómo Salguero… aunque es verdad que tenemos cuatro fichas del filial. Es un jugador humilde que entiende el juego y que quiere ser futbolista. Me ha gustado mucho la semana que ha hecho y todo lo bueno que están haciendo los chicos del filial de poder ayudarnos”.

¿Algún refuerzo por Ramón?

“Prefiero los jugadores que están aquí y los del filial, que estén bien cuidados nuestros jugadores, a que venga alguien que no sabemos los que nos pueda dar”.

Récord de Muñiz

“La verdad que en Cádiz, debute de jugador contra el Cádiz, cuando jugué en el Cádiz debute contra el Málaga, en los momentos más críticos ganamos en Cádiz 0 1 el año que subió el Cádiz. Tengo sentimientos encontrados, nostalgia por el camino, tristeza porque cada vez me queda menos como entrenador del Málaga... Superar a Muñiz, que es un gran entrenador, y formar parte de la historia de este club y poder superar a D. Joaquín Peiró, dueño del banquillo de La Rosaleda, es un sueño. Espero ir sumando más partidos, porque los entrenadores somos como un bloque de hierro y lo que nos funde son los malos resultados. Un orgullo y ahora mismo pensar como el primer día que estuve aquí, en una rueda de prensa que era un polvorín y tuve que hacer de bombero apagando fuegos. Darle las gracias a la afición y a toda la gente que me ha acompañado en este camino y que me pueda seguir acompañando hasta final de temporada”.

Partido de ida

“La situación es mucho más compleja para ellos. Han cambiado de entrenador. En dos situaciones esporádicas se pusieron por delante en el marcador y me espero al Cádiz de hace varias jornadas que jugó de visitante en Santander, que hizo un partido muy bien plantado y que puso en aprietos al rival, aunque encajó goles a balón parado. Espero un partido de mucha concentración, pero ser nosotros mismos, ser valientes, ser dinámicos. Encontrar la mejor versión de nosotros. Se juega a una hora de siesta pero tenemos que estar despiertos. Espero un partido complicado, pero va a ser un ambiente de chapó con dos aficiones muy pasionales. He podido vivir a los dos y el termómetro va a estar con la fiebre”.

El Málaga empató en Cádiz un partido que se le puso cuesta arriba. / LaLiga

Riesgo de lluvia intensa

“Yo creo que la gente nos va a apoyar como siempre… Creo que somos la afición más fiel de España. Lo vivido el año pasado tras dar dos pasos hacia atrás hemos dado cinco hacia delante. El otro día en Almería notamos a la gente que teníamos allí, también nos hace más fácil la labor al cuerpo técnico, ya vimos cómo acabaron los jugadores de fatigados”.