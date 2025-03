Pellicer: "El Cádiz no ha merecido la victoria"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, subrayó que en el derbi andaluz ante el Cádiz CF (0-2) hubiese sido más justo un resultado de empate. Hasta ya superado el minuto 82 no se declinó la balanza y en un abrir y cerrar de ojos sus pupilos se encontraron con dos dianas en contra. "Ha sido un encuentro muy cerrado. Pero no haciendo un buen partido, que tenemos que ser autocríticos, ellos no han merecido la victoria", relató.

Luego insistió en que el cuadro malaguista tampoco fue merecedor esta vez del triunfo. Y negó que la principal dificultad en esta ocasión hubiese sido la falta de jugadores disponibles en el centro del campo. "No tenemos que buscar excusas. Nosotros no podemos ir de victimistas. Soy de los que confía en la gente que sale. Lo hemos visto cuando más fuertes estábamos en este aspecto, con más jugadores disponibles", aclaró en relación a la entrada de hasta seis caras nuevas en el 11 titular.

Acciones esporádicas

Para Pellicer, la escuadra visitante ha acabado mejor la primera mitad, después de muchos minutos sin demasiada profundidad en las acciones de unos y otros. Y el resultado definitivo, que cataloga de engañoso, llegó con "acciones muy esporádicas". Para el castellonense le ha faltado a su escuadra conseguir crear situaciones de superioridad, mediante la circulación de lado a lado. No obstante, el balance no es del todo negativo. "Hemos hecho un partido muy serio hasta que hemos encajado el primer gol", alegó.

Motivo de enfado

"Sí que me voy un poco más enfadado porque tras encajar el primer tanto podíamos haber seguido a por el partido. Ahora toca ayudar a los chicos, porque sabemos que es una derrota dolorosa. Tenemos que dar un paso hacia adelante y mejorar muchos aspectos", abundó. En ese análisis conjunto, el Cádiz CF se encontró las dos dianas cuando el partido ya afrontaba sus últimos instantes, "pero esto es fútbol. Los merecimientos muchas veces no son acordes al resultado", expresó Pellicer.

Ilusión previa

Para el preparador blanquiazul, existía bastante ilusión. Por el choque de Allmería, con las dos victorias cosechadas previamente, "era un día para dar un paso hacia adelante. Y viendo el transcurso del partido no hemos merecido la derrota", alegó justo antes de pormenorizar lo que es el Málaga CF en este momento. "Tenemos que recordar de dónde venimos. Yo soy el malo de la película, de cara a los jugadores, a los de arriba. Todos se enfadan conmigo. Pero la realidad es clara", matizó cuando se le preguntó por las fichas vacantes que no se han aprovechado en lo que va de año para incorporar a nuevos futbolistas.

Realidad "pura y dura"

"Aquí tenemos que ser conscientes de lo que somos. Los chicos están compitiendo todos los partidos", aclaró después de recordar que la media de edad en esta ocasión ha rondado los 23 años de edad. Para Pellicer, si no hubiese límite de fichas saltaría al campo con hasta cuatro o cinco jugadores del filial. En ese aspecto, el de poder contar con los canteranos hasta en las situaciones más complejas, el de Nules ha sido fundamental desde que llegase, en febrero de 2020, la intervención judicial del club.

"Es un mensaje para todos. Estoy en contra del populismo. Tenemos que mostrar la realidad pura y dura, aunque me caigan palos", alegó de cara a los 12 partidos que aún restan de competición. Pidió no obstante confianza en los futbolistas, con el ejemplo de la recta final de la pasada temporada, en la que se culminó con el ascenso de Primera RFEF en el último suspiro en Tarragona. "