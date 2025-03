Juanpe: "No estamos nerviosos, tenemos claro nuestro objetivo"

Juanpe ha vuelto a tener protagonismo más de 4 meses después. Tuvo minutos contra el Almería y, en el último choque ante el Cádiz, fue titular después de muchas jornadas. Las lesiones de jugadores como Manu Molina o Ramón le han dado la oportunidad de tener minutos y ser importante en este tramo final de temporada. "Cuando llevas mucho sin jugar se nota. En la primera parte estuve bien pero cuando pasaba el tiempo menguaba el ritmo y se me notó. Estoy trabajando para dar el máximo", dijo el de Jerez de Frontera. En cuanto a la situación clasificatoria del equipo, el mediocentro aseguró que "no estamos nerviosos y tenemos claro nuestro objetivo".

Derrota contra el Cádiz

"Contento por disputar minutos. Fue un partido en el que no merecimos ni perder ni ganar. Para mí, era un empate".

Poco protagonismo

"Siempre quiero estar en el campo. Entiendo las situaciones del equipo. Los demás lo están haciendo fenomenal. El míster tiene opciones. Yo pongo mi mejor cara. Tenemos una gran plantilla. Creo que mi momento ha llegado en una situación difícil después de la lesión de Ramón. Siempre estoy preparado, esperando mi oportunidad. Quiero disputar más minutos".

Lesiones y estado físico

"Lesiones musculares no he tenido. Tuve una fractura en el pómulo en Tenerife. Me encuentro fenomenal. Se me paga por hacer el trabajo y conseguir el objetivo. El míster es el que decide. Siempre quiero estar en el campo, pero es decisión del entrenador. Entiendo la situación y he estado preparándome".

Recta final de temporada

"Desde que empezó la temporada teníamos claro el objetivo. Sabíamos que iba a ser complicado, todos los equipos tienen grandes plantillas. Ahora se decide todo. El equipo tiene confianza".

Opciones en el mercado de invierno

"Entiendo que tengáis que sacar noticias, pero no he tenido la opción de salir. No se me propuso irme ni tampoco he querido. Quiero triunfar aquí y pienso en ayudar a este club".

Distancia con el descenso

"El equipo trabaja en el objetivo. Se está apretando más LaLiga, pero no podemos depender de otro equipo. Nuestro objetivo es la salvación. No estamos nerviosos y tenemos claro nuestro objetivo y el trabajo que estamos haciendo".

Visita a Albacete

"Será disputado. Buscamos no tener errores, tener más el balón... Nos está costando estos últimos partidos y tenemos que ser más verticales para conseguir los tres puntos".

¿Titular en Albacete?

"Llevo todo el año trabajando. Siempre me he visto con posibilidades. Estoy dispuesto a ayudar siempre y si el míster lo ve oportuno, pues jugar de inicio o después".

Izan Merino

"Lo acaban de convocar con la Selección. Es de los mejores del país de su edad. Está ayudando mucho al equipo. Es un gran jugador y persona. Trabaja muy bien y acaba de empezar. Irá mejorando, seguro".

Polivalencia

"Ahora estoy en una situación en la que quiero ayudar sea donde sea. Tengo la experiencia de jugar más adelante en otros equipos. Me siento cómodo en ambas posiciones”.