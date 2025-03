Un Málaga CF fiable contra los equipos de la parte baja

El Málaga CF se juega en los próximos 10 días tener un final de temporada más o menos tranquilo. La lucha por la salvación se ha apretado, y de qué manera, tras la resurrección del Eldense y al conjunto blanquiazul le toca ahora responder para no verse con el agua al cuello en las últimas 10 jornadas de campeonato. Le vienen ahora dos encuentros consecutivos frente a rivales que tiene por debajo en la tabla, y justo contra ese tipo de equipos, los de Sergio Pellicer se han mostrado fiables a nivel de resultados.

El conjunto blanquiazul afronta ahora dos partidos cruciales, del que debe sacar un buen botín de puntos para volver a respirar más tranquilo y tener un colchón de puntos notables sobre el descenso para no verse apurado en el tramo final. Este sábado (16.15 horas) visita en el Carlos Belmonte al Albacete, equipo que se encuentra dos puestos por detrás en la tabla (17º) y con solo dos puntos menos (37). Y luego recibirá en La Rosaleda al Racing de Ferrol, 21ª con 22 puntos, a 14 de la permanencia y con un pie y medio en Primera RFEF.

El choque en Albacete es vital para el Málaga CF. Es un partido de ‘siete puntos’, los tres que puedes sumar, los que deja de sumar el rival y el extra de ganar el average particular, clave en un hipotético empate a puntos a final de temporada. Hay que recordar que en el encuentro de la primera vuelta en Martiricos, los blanquiazules se impusieron 2-1 de forma épica, así que todo lo que no sea perder haría caer el average particular de su lado. Siempre y cuando se gane luego al Racing de Ferrol en casa, el empate en el Carlos Belmonte podría darse por bueno. 4 puntos en estos dos encuentros darían de nuevo tranquilidad al equipo y le alejaría de la zona roja, al menos a nivel de posiciones.

Fiable ante los de abajo

El Málaga CF es un equipo sólido, que pierde poco, y lo demuestra aún más cuando se mide a rivales de ‘su’ liga. A buen seguro no ha firmado sus mejores encuentros ante estos equipos, pero ha cumplido a nivel de resultados, justo lo que necesita ante Albacete y Racing de Ferrol. El equipo de Martiricos ha jugado 10 encuentros contra equipos que tiene ahora mismo por debajo en la clasificación y el balance es de cinco victorias, cuatro empates y solo una derrota, la que encajó frente al Zaragoza en La Rosaleda (1-2).

Los de Pellicer han ganado sus dos partidos al Cartagena, colista (1-0 en La Rosaleda y 0-1 en Cartagonova); empató en Ferrol en la primera jornada de LaLiga Hypermotion (2-2); ha sacado cuatro puntos frente al Tenerife (0-0 en el Heliodoro y 1-0 en casa) y ganó por 3-0 al Eldense en Martiricos. Todavía tiene que recibir al Racing de Ferrol y visitar al Eldense en el Pepico Amat para completar sus encuentros con los equipos que están ahora mismo descenso. Además, frente a las otras tres escuadras que tiene por detrás, empató en Burgos (0-0), le ganó en La Rosaleda al Albacete (2-1) y el Zaragoza es el único equipo que ya le tiene el duelo particular ganado: firmó las tablas 0-0 en La Romareda y perdió por 1-2 en La Rosaleda. Todavía tiene que jugar en Albacete (este sábado) y recibir la visita del Burgos, en la última jornada del campeonato.